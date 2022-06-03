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Глава Приамурья рассказал о мерах поддержки социального бизнеса - РИА Новости, 03.06.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220603/biznes-1792856859.html
Глава Приамурья рассказал о мерах поддержки социального бизнеса
Глава Приамурья рассказал о мерах поддержки социального бизнеса - РИА Новости, 03.06.2022
Глава Приамурья рассказал о мерах поддержки социального бизнеса
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о мерах поддержки социального бизнеса. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:37
2022-06-03T12:37
амурская область
экономика
амурская область
благовещенск
свободный
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о мерах поддержки социального бизнеса.Социальное предпринимательство – особая форма бизнеса, утвержденная на законодательном уровне в 2019 году. Согласно федеральному закону №209 - это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем."Предпринимателей необходимо активнее информировать о том, на какую поддержку они могут рассчитывать. Многие из них фактически ведут социально-ориентированный бизнес, но не получают никаких льгот, потому что не включены в реестр. Статус социального предприятия даёт право на широкий спектр мер поддержки, а также даёт возможность получать господдержку, возмещать часть затрат при реализации соцпроектов, получать заёмные средства по сниженной процентной ставке до 4,75% годовых. Гарантийный фонд готов предоставлять социальным предпринимателям поручительства", - прокомментировал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области рассматривает 91 пакет документов от предпринимателей, чей бизнес претендует на получение статуса "социальный".Как отмечает правительство Амурской области, из этих заявок более 50 подали предприниматели из областного центра – Благовещенска. Также есть претенденты из Свободного, Белогорска, Тынды и других муниципалитетов. Те, кто пройдет отбор, будут включены в реестр 10 июля.Благодаря поддержке социального бизнеса в Благовещенске один из центров психологической помощи в 2021 году закупил дорогостоящее оборудование."На средства гранта мы приобрели диагностическое оборудование. Своими силами смогли бы накопить и купить только через год-два. Кроме этого? в заявку на грант включили оплату коммунальных платежей. Высвобожденные средства пошли на развитие и улучшение материальной базы центра. Тем, кто только думает стать социальным предпринимателем, скажу сразу – это не сложно. Нужно собрать пакет документов и подтвердить социальную направленность", - рассказала руководитель центра Ирина Дзюба.Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва отметила, что одной из преференций для социального бизнеса является пониженная налоговая ставка по упрощённой системе налогообложения."Второй год подряд социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Полученные средства можно использовать на уплату аренды и ремонт помещений, приобретение оргтехники и оборудования, подключение к коммунальным и электрическим сетям, оплату коммунальных услуг и электроснабжения и другие расходы", - добавила она.
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экономика, амурская область, благовещенск, свободный, василий орлов (губернатор)
12:37 03.06.2022
 
Глава Приамурья рассказал о мерах поддержки социального бизнеса

Глава Амурской области Орлов рассказал о мерах поддержки социального бизнеса

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о мерах поддержки социального бизнеса.
Социальное предпринимательство – особая форма бизнеса, утвержденная на законодательном уровне в 2019 году. Согласно федеральному закону №209 - это деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем.
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"Предпринимателей необходимо активнее информировать о том, на какую поддержку они могут рассчитывать. Многие из них фактически ведут социально-ориентированный бизнес, но не получают никаких льгот, потому что не включены в реестр. Статус социального предприятия даёт право на широкий спектр мер поддержки, а также даёт возможность получать господдержку, возмещать часть затрат при реализации соцпроектов, получать заёмные средства по сниженной процентной ставке до 4,75% годовых. Гарантийный фонд готов предоставлять социальным предпринимателям поручительства", - прокомментировал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области рассматривает 91 пакет документов от предпринимателей, чей бизнес претендует на получение статуса "социальный".
Как отмечает правительство Амурской области, из этих заявок более 50 подали предприниматели из областного центра – Благовещенска. Также есть претенденты из Свободного, Белогорска, Тынды и других муниципалитетов. Те, кто пройдет отбор, будут включены в реестр 10 июля.
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Благодаря поддержке социального бизнеса в Благовещенске один из центров психологической помощи в 2021 году закупил дорогостоящее оборудование.
"На средства гранта мы приобрели диагностическое оборудование. Своими силами смогли бы накопить и купить только через год-два. Кроме этого? в заявку на грант включили оплату коммунальных платежей. Высвобожденные средства пошли на развитие и улучшение материальной базы центра. Тем, кто только думает стать социальным предпринимателем, скажу сразу – это не сложно. Нужно собрать пакет документов и подтвердить социальную направленность", - рассказала руководитель центра Ирина Дзюба.
Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва отметила, что одной из преференций для социального бизнеса является пониженная налоговая ставка по упрощённой системе налогообложения.
"Второй год подряд социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Полученные средства можно использовать на уплату аренды и ремонт помещений, приобретение оргтехники и оборудования, подключение к коммунальным и электрическим сетям, оплату коммунальных услуг и электроснабжения и другие расходы", - добавила она.
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьБлаговещенскСвободныйВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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