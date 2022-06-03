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Немцы задали Бербок один вопрос после ее слов об Украине - РИА Новости, 03.06.2022
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Немцы задали Бербок один вопрос после ее слов об Украине
Немцы задали Бербок один вопрос после ее слов об Украине - РИА Новости, 03.06.2022
Немцы задали Бербок один вопрос после ее слов об Украине
Читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявлений о поддержке Украины. В комментариях многие усомнились в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:41
2022-06-03T11:44
в мире
германия
украина
анналена бербок
россия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявлений о поддержке Украины. В комментариях многие усомнились в профессионализме министра, поскольку, по их мнению, безапелляционность высказываний Бербок противоречит целям ее работы. "Единственное, что она может пообещать, так это то, что будет продолжать "и еще долго", — давать простые ответы на сложные вопросы", — написала Anna Lyse. "Даже у некритичного населения постепенно складывается впечатление, что Бербок — абсолютная неудачница и не имеет ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти", — возмутилась Maria B. "Какие у Бербок сильные стороны? Качаться во время лжи и разговоров?" — задался вопросом Konrad P. "Почему министр иностранных дел Германии обещает поддержку Украине? Тем более что это совершенно нам не по карману. Кто должен платить за это?" — заключил Monique M. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791461546.html
https://ria.ru/20220531/litsemerie-1791909537.html
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в мире, германия, украина, анналена бербок, россия
10:41 03.06.2022 (обновлено: 11:44 03.06.2022)
 
Немцы задали Бербок один вопрос после ее слов об Украине

Читатели Die Welt высмеяли главу МИД Германии Бербок после ее слов о поддержке Украины

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявлений о поддержке Украины.

В комментариях многие усомнились в профессионализме министра, поскольку, по их мнению, безапелляционность высказываний Бербок противоречит целям ее работы.
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"Единственное, что она может пообещать, так это то, что будет продолжать "и еще долго", — давать простые ответы на сложные вопросы", — написала Anna Lyse.
"Даже у некритичного населения постепенно складывается впечатление, что Бербок — абсолютная неудачница и не имеет ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти", — возмутилась Maria B.
"Серьезный вопрос: почему мы должны давать такое безоговорочное обещание поддерживать Украину вместо того, чтобы оставаться в стороне от конфликта?" — поинтересовался Mike Müller.
"Какие у Бербок сильные стороны? Качаться во время лжи и разговоров?" — задался вопросом Konrad P.
"Почему министр иностранных дел Германии обещает поддержку Украине? Тем более что это совершенно нам не по карману. Кто должен платить за это?" — заключил Monique M.
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На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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