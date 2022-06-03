https://ria.ru/20220603/benzin-1792961908.html

В Нидерландах цены на бензин вернулись к рекордно высокому уровню

В Нидерландах цены на бензин вернулись к рекордно высокому уровню - РИА Новости, 03.06.2022

В Нидерландах цены на бензин вернулись к рекордно высокому уровню

Цены на бензин в Нидерландах вернулись к рекордно высокому уровню, эффект решения правительства снизить акцизный налог на топливо становится все менее заметным, РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:44

2022-06-03T16:44

2022-06-03T16:44

экономика

нидерланды

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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Цены на бензин в Нидерландах вернулись к рекордно высокому уровню, эффект решения правительства снизить акцизный налог на топливо становится все менее заметным, свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers.Правительство Нидерландов ранее приняло решение с 1 апреля снизить акцизный налог на неэтилированный бензин на 17 центов за литр и на дизельное топливо - на 11 центов за литр. Кроме того, с 1 июля будет снижен налог на добавленную стоимость на газ и электроэнергию - до 9%.По данным United Consumers, цены на топливо в Нидерландах впервые оказались выше, чем до снижения акцизного налога 1 апреля.Розничная цена бензина в настоящее время составляет 2,50 евро. Без снижения налога литр бензина обошелся бы в 2,67 евро. Отмечается, что нынешняя стоимость бензина является ниже установленного в марте рекорда чуть более, чем на полцента.Дизель также дорожает, но не так быстро: литр стоит 2,17 евро. Без снижения акцизного налога стоимость дизеля составила бы 2,28 евро.

https://ria.ru/20220603/benzin-1792803503.html

нидерланды

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, нидерланды