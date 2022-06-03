https://ria.ru/20220603/benzin-1792803503.html
В Греции подорожал бензин после европейского эмбарго на российскую нефть
В Греции подорожал бензин после европейского эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 03.06.2022
В Греции подорожал бензин после европейского эмбарго на российскую нефть
Бензозаправки в Греции повысили цены после решения Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть – на большинстве АЗС литр 95-го теперь стоит более 2,3 евро. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:21
2022-06-03T10:21
2022-06-03T10:21
экономика
панос камменоса
греция
россия
брюссель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595965780_0:343:2921:1986_1920x0_80_0_0_5836bd1cdb577775984c592cf75727c1.jpg
АФИНЫ, 3 июн - РИА Новости. Бензозаправки в Греции повысили цены после решения Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть – на большинстве АЗС литр 95-го теперь стоит более 2,3 евро.На заправке, где 30 мая 95-й стоил 2 евро и 29,8 евроцента за литр, после саммита ЕС цену повысили уже два раза, и 2 июня бензин стоил 2 евро и 36,5 евроцента, передает корреспондент РИА Новости.Одна из самых дешевых АЗС продает бензин по 2 евро и 22,8 евроцента за литр, хотя несколько дней назад цена была 2,18 евро.По данным министерства развития и инвестиций, средняя цена на 30 мая составляла 2 евро и 27,7 евроцента за литр, а 2 июня – 2 евро 31,2 евроцента.На островах стоимость бензина доходит до 2,6 евро. На саммите в Брюсселе 31 мая лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал сумасшествием решение Евросоюза и заявил, что эмбарго на российскую нефть вместо того, чтобы навредить России, навредит всем в ЕС, а цена на бензин вырастет до 5 евро за литр.
https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html
https://ria.ru/20220512/benzin-1788139461.html
греция
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595965780_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_eee22015ae2a4a86a6ec8611b2c31cc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, панос камменоса, греция, россия, брюссель, евросоюз
В Греции подорожал бензин после европейского эмбарго на российскую нефть
В Греции АЗС повысили цены после решения Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть
АФИНЫ, 3 июн - РИА Новости. Бензозаправки в Греции повысили цены после решения Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть – на большинстве АЗС литр 95-го теперь стоит более 2,3 евро.
На заправке, где 30 мая 95-й стоил 2 евро и 29,8 евроцента за литр, после саммита ЕС цену повысили уже два раза, и 2 июня бензин стоил 2 евро и 36,5 евроцента, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из самых дешевых АЗС продает бензин по 2 евро и 22,8 евроцента за литр, хотя несколько дней назад цена была 2,18 евро.
По данным министерства развития и инвестиций, средняя цена на 30 мая составляла 2 евро и 27,7 евроцента за литр, а 2 июня – 2 евро 31,2 евроцента.
На островах стоимость бензина доходит до 2,6 евро.
На саммите в Брюсселе
31 мая лидеры стран ЕС
согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России
. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос
назвал сумасшествием решение Евросоюза и заявил, что эмбарго на российскую нефть вместо того, чтобы навредить России, навредит всем в ЕС, а цена на бензин вырастет до 5 евро за литр.