https://ria.ru/20220603/benzin-1792803503.html

В Греции подорожал бензин после европейского эмбарго на российскую нефть

В Греции подорожал бензин после европейского эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 03.06.2022

В Греции подорожал бензин после европейского эмбарго на российскую нефть

Бензозаправки в Греции повысили цены после решения Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть – на большинстве АЗС литр 95-го теперь стоит более 2,3 евро. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:21

2022-06-03T10:21

2022-06-03T10:21

экономика

панос камменоса

греция

россия

брюссель

евросоюз

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АФИНЫ, 3 июн - РИА Новости. Бензозаправки в Греции повысили цены после решения Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть – на большинстве АЗС литр 95-го теперь стоит более 2,3 евро.На заправке, где 30 мая 95-й стоил 2 евро и 29,8 евроцента за литр, после саммита ЕС цену повысили уже два раза, и 2 июня бензин стоил 2 евро и 36,5 евроцента, передает корреспондент РИА Новости.Одна из самых дешевых АЗС продает бензин по 2 евро и 22,8 евроцента за литр, хотя несколько дней назад цена была 2,18 евро.По данным министерства развития и инвестиций, средняя цена на 30 мая составляла 2 евро и 27,7 евроцента за литр, а 2 июня – 2 евро 31,2 евроцента.На островах стоимость бензина доходит до 2,6 евро. На саммите в Брюсселе 31 мая лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал сумасшествием решение Евросоюза и заявил, что эмбарго на российскую нефть вместо того, чтобы навредить России, навредит всем в ЕС, а цена на бензин вырастет до 5 евро за литр.

https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html

https://ria.ru/20220512/benzin-1788139461.html

греция

россия

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, панос камменоса, греция, россия, брюссель, евросоюз