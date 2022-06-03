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Татарстан будет помогать разводить снежного барса на Алтае - РИА Новости, 03.06.2022
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https://ria.ru/20220603/bars-1792871929.html
Татарстан будет помогать разводить снежного барса на Алтае
Татарстан будет помогать разводить снежного барса на Алтае - РИА Новости, 03.06.2022
Татарстан будет помогать разводить снежного барса на Алтае
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по созданию центра сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" в Республике Алтай, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:13
2022-06-03T13:13
республика татарстан
республика алтай
россия
республика татарстан (татарстан)
природа
наука
животные
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 3 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по созданию центра сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" в Республике Алтай, сообщает пресс-служба главы региона.Татарстан, на гербе которого изображен белый барс, уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса. В частности, реализуется проект создания в республике центра по изучению редких видов кошек, в настоящее время разработано и утверждено техническое задание на проектирование и строительство, осуществляется юридическое оформление земельных участков. Реализация мероприятия предусмотрена федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология"."Так получилось, что снежный барс – не просто наш символ, который появился на гербе. Он связан с историей Алтая, и наш долг – этого снежного барса сохранить", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.Минниханов напомнил, что ранее рассматривалось несколько вариантов размещения подобного центра, но после ознакомления с природным ландшафтом Алтая и договоренности с главой республики Олегом Хорохординым было принято решение создать объект именно на Алтае. Территория республики – один из ареалов белого барса. Она отличается высокогорной местностью и естественными условиями среды обитания для ирбиса. Здесь животным не потребуется акклиматизация, они будут находиться в среде с необходимой кормовой базой. Для размещения центра предложена территория ООО "Карым" в Майминском районе, ее площадь составляет около 9,5 тысячи гектаров."Надо найти форму, чтобы эта зона была особо охраняемой природной территорией. Там не должно быть туристов, охотников, и законом это должно быть установлено", - подчеркнул президент Татарстана. Он также отметил, что при обустройстве научного центра нужно ограничиться лишь небольшими помещениями, максимально сохранив дикую природу, естественные условия.Концепция центра разработана ведущими специалистами Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН. Проект будет продолжением центра в Татарстане. Мероприятие поддержано Минприроды РФ и включено в проект комплексного плана мероприятий по созданию в России центров по изучению, восстановлению и реинтродукции снежного барса.По итогам совещания, в котором принял участие первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Виталий Махалов, руководством двух регионов принято решение сформировать рабочую группу и совместно доработать концепцию центра.
https://ria.ru/20220602/znak-1792592773.html
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республика алтай, россия, республика татарстан (татарстан), природа, наука, животные, рустам минниханов
13:13 03.06.2022
 
Татарстан будет помогать разводить снежного барса на Алтае

Минниханов провел совещание по созданию центра "Снежный барс" в Республике Алтай

© РИА Новости / Максим БлиновСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Снежный барс. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 июн – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по созданию центра сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" в Республике Алтай, сообщает пресс-служба главы региона.
Татарстан, на гербе которого изображен белый барс, уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса. В частности, реализуется проект создания в республике центра по изучению редких видов кошек, в настоящее время разработано и утверждено техническое задание на проектирование и строительство, осуществляется юридическое оформление земельных участков. Реализация мероприятия предусмотрена федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".
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"Так получилось, что снежный барс – не просто наш символ, который появился на гербе. Он связан с историей Алтая, и наш долг – этого снежного барса сохранить", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.
Минниханов напомнил, что ранее рассматривалось несколько вариантов размещения подобного центра, но после ознакомления с природным ландшафтом Алтая и договоренности с главой республики Олегом Хорохординым было принято решение создать объект именно на Алтае. Территория республики – один из ареалов белого барса. Она отличается высокогорной местностью и естественными условиями среды обитания для ирбиса. Здесь животным не потребуется акклиматизация, они будут находиться в среде с необходимой кормовой базой. Для размещения центра предложена территория ООО "Карым" в Майминском районе, ее площадь составляет около 9,5 тысячи гектаров.
"Надо найти форму, чтобы эта зона была особо охраняемой природной территорией. Там не должно быть туристов, охотников, и законом это должно быть установлено", - подчеркнул президент Татарстана. Он также отметил, что при обустройстве научного центра нужно ограничиться лишь небольшими помещениями, максимально сохранив дикую природу, естественные условия.
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Концепция центра разработана ведущими специалистами Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН. Проект будет продолжением центра в Татарстане. Мероприятие поддержано Минприроды РФ и включено в проект комплексного плана мероприятий по созданию в России центров по изучению, восстановлению и реинтродукции снежного барса.
По итогам совещания, в котором принял участие первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Виталий Махалов, руководством двух регионов принято решение сформировать рабочую группу и совместно доработать концепцию центра.
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Республика ТатарстанРеспублика АлтайРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)природаНаукаЖивотныеРустам Минниханов
 
 
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