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Житель Подольска пытался выбросить жену и сына с балкона - РИА Новости, 03.06.2022
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Житель Подольска пытался выбросить жену и сына с балкона
Житель Подольска пытался выбросить жену и сына с балкона - РИА Новости, 03.06.2022
Житель Подольска пытался выбросить жену и сына с балкона
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Подольска, пытавшегося вытолкнуть жену и сына с балкона третьего этажа, сообщает в пятницу региональная полиция. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:50
2022-06-03T17:50
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Подольска, пытавшегося вытолкнуть жену и сына с балкона третьего этажа, сообщает в пятницу региональная полиция.Инцидент произошел еще неделю назад, 27 мая, хотя СМИ известно о нем стало только сегодня.В тот день 41-летняя жительница Подольска сообщила в полицию, что ее муж пытался убить ее с сыном: в квартире по улице Юбилейной в ходе ссоры схватил ее и 12-летнего сына и попытался вытолкнуть с балкона третьего этажа. Обошлось без пострадавших.Впоследствии дебошир – 43-летний местный житель - был задержан и доставлен в отдел: "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде".
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:50 03.06.2022
 
Житель Подольска пытался выбросить жену и сына с балкона

В Подольске задержали местного жителя, пытавшегося выбросить жену и сына с балкона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Подольска, пытавшегося вытолкнуть жену и сына с балкона третьего этажа, сообщает в пятницу региональная полиция.
Инцидент произошел еще неделю назад, 27 мая, хотя СМИ известно о нем стало только сегодня.
В тот день 41-летняя жительница Подольска сообщила в полицию, что ее муж пытался убить ее с сыном: в квартире по улице Юбилейной в ходе ссоры схватил ее и 12-летнего сына и попытался вытолкнуть с балкона третьего этажа. Обошлось без пострадавших.
Впоследствии дебошир – 43-летний местный житель - был задержан и доставлен в отдел: "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде".
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