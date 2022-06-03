https://ria.ru/20220603/balkon-1793000983.html

Житель Подольска пытался выбросить жену и сына с балкона

Житель Подольска пытался выбросить жену и сына с балкона - РИА Новости, 03.06.2022

Житель Подольска пытался выбросить жену и сына с балкона

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Подольска, пытавшегося вытолкнуть жену и сына с балкона третьего этажа, сообщает в пятницу региональная полиция. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:50

2022-06-03T17:50

2022-06-03T17:50

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Подольска, пытавшегося вытолкнуть жену и сына с балкона третьего этажа, сообщает в пятницу региональная полиция.Инцидент произошел еще неделю назад, 27 мая, хотя СМИ известно о нем стало только сегодня.В тот день 41-летняя жительница Подольска сообщила в полицию, что ее муж пытался убить ее с сыном: в квартире по улице Юбилейной в ходе ссоры схватил ее и 12-летнего сына и попытался вытолкнуть с балкона третьего этажа. Обошлось без пострадавших.Впоследствии дебошир – 43-летний местный житель - был задержан и доставлен в отдел: "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде".

https://ria.ru/20220215/mladenets-1772815130.html

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Кирилл Волков

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)