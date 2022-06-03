https://ria.ru/20220603/balet-1793012858.html
В Международном конкурсе артистов балета участвуют представители 33 стран
В Международном конкурсе артистов балета участвуют представители 33 стран - РИА Новости, 03.06.2022
В Международном конкурсе артистов балета участвуют представители 33 стран
В Международном конкурсе артистов балета, который пройдет в июне в Большом театре, "нет никакой политики", были приняты заявки из 33 стран, заявил глава... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:28
2022-06-03T18:28
2022-06-03T18:28
культура
большой театр
россия
юрий григорович
балет
новости культуры
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Международном конкурсе артистов балета, который пройдет в июне в Большом театре, "нет никакой политики", были приняты заявки из 33 стран, заявил глава "Росконцерта" Андрей Малышев."Всего было подано 343 заявки из 33 стран, эта цифра является достаточно рекордной для нашего конкурса, несмотря на сложности различного характера. Мы рады видеть большое число участников из огромного количества стран" , — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной XIV Международному конкурсу артистов балета.Он отметил, что в конкурсе "нет никакой политики", а сложности связаны с логистическими и пандемическими отграничениями.Также Малышев добавил, что художественный руководитель и председатель жюри, народный артист СССР, балетмейстер Юрий Григорович "здравствует" и будет смотреть все туры удаленно."Интернет-трансляция будет осуществлена в прямом эфире, и Юрий Николаевич будет смотреть все туры в прекрасном качестве", — заключил он.События и состязания будут доступны в сообществе ВКонтакте конкурса, и на платформе Культура.РФ. XIV Международный конкурс артистов балета пройдёт в Большом театре с 3 по 11 июня. По традиции участники соревнуются в двух возрастных группах: младшая - до 18 лет, старшая - до 27 лет. Оценивать мастерство танцовщиков будет авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие деятели мирового балетного искусства из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Китая, Италии, Южной Кореи, Турции, ДНР. Победителей ждут награды, Гран-при составит 100 тысяч долларов.Торжественное открытие ХIV Московского международного конкурса балета состоится 3 июня на сцене Большого театра. В этот вечер будет показан всемирно известный балет "Спартак" Юрия Григоровича, бессменного художественного руководителя форума. Его 95-летию и посвящен конкурс.
https://ria.ru/20220602/teatr-1792298243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, россия, юрий григорович, балет, новости культуры
В Международном конкурсе артистов балета участвуют представители 33 стран
В Большом театре 3 июня открывается Международный конкурс артистов балета
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Международном конкурсе артистов балета, который пройдет в июне в Большом театре, "нет никакой политики", были приняты заявки из 33 стран, заявил глава "Росконцерта" Андрей Малышев.
"Всего было подано 343 заявки из 33 стран, эта цифра является достаточно рекордной для нашего конкурса, несмотря на сложности различного характера. Мы рады видеть большое число участников из огромного количества стран" , — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной XIV Международному конкурсу артистов балета.
Он отметил, что в конкурсе "нет никакой политики", а сложности связаны с логистическими и пандемическими отграничениями.
Также Малышев добавил, что художественный руководитель и председатель жюри, народный артист СССР, балетмейстер Юрий Григорович "здравствует" и будет смотреть все туры удаленно.
"Интернет-трансляция будет осуществлена в прямом эфире, и Юрий Николаевич будет смотреть все туры в прекрасном качестве", — заключил он.
События и состязания будут доступны в сообществе ВКонтакте конкурса, и на платформе Культура.РФ.
XIV Международный конкурс артистов балета пройдёт в Большом театре с 3 по 11 июня. По традиции участники соревнуются в двух возрастных группах: младшая - до 18 лет, старшая - до 27 лет. Оценивать мастерство танцовщиков будет авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие деятели мирового балетного искусства из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Китая, Италии, Южной Кореи, Турции, ДНР. Победителей ждут награды, Гран-при составит 100 тысяч долларов.
Торжественное открытие ХIV Московского международного конкурса балета состоится 3 июня на сцене Большого театра. В этот вечер будет показан всемирно известный балет "Спартак" Юрия Григоровича, бессменного художественного руководителя форума. Его 95-летию и посвящен конкурс.