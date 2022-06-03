Баку обвинил РИА Новости в "тиражировании" заявлений Карабаха
МИД Азербайджана обвинил РИА Новости в "тиражировании" заявлений Карабаха
Вид на города Агдам. Архивное фото
БАКУ, 3 июн - РИА Новости. МИД Азербайджана в ответ на вопрос РИА Новости о причинах блокировки сайта ria.ru местными властями обвинил российское информационное агентство в "тиражировании" заявлений Нагорного Карабаха из-за выхода новостей из беседы корреспондента с госминистром НКР, несмотря на детальное изложение позиции Баку в тех же материалах.
"Распространение российским государственным информационным агентством информации клеветнического характера, выступающей против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующей сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление", - заявила РИА Новости глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она выразила мнение, что это якобы противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года.
Она обвинила агенство в "тиражировании этих провокационных заявлений".
При этом никаких доказательств провокационности или пропаганды сепаратизма со стороны РИА Новости представитель МИД Азербайджана не привела.
Материалы с высказываниями представителя Нагорного Карабаха в материалах РИА Новости сопровождались детальным изложением позиции Азербайджана.