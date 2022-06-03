https://ria.ru/20220603/azerbaydzhan-1793064129.html

Баку обвинил РИА Новости в "тиражировании" заявлений Карабаха

Баку обвинил РИА Новости в "тиражировании" заявлений Карабаха - РИА Новости, 03.06.2022

Баку обвинил РИА Новости в "тиражировании" заявлений Карабаха

МИД Азербайджана в ответ на вопрос РИА Новости о причинах блокировки сайта ria.ru местными властями обвинил российское информационное агентство в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T23:47

2022-06-03T23:47

2022-06-03T23:47

в мире

азербайджан

нагорный карабах

россия

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БАКУ, 3 июн - РИА Новости. МИД Азербайджана в ответ на вопрос РИА Новости о причинах блокировки сайта ria.ru местными властями обвинил российское информационное агентство в "тиражировании" заявлений Нагорного Карабаха из-за выхода новостей из беседы корреспондента с госминистром НКР, несмотря на детальное изложение позиции Баку в тех же материалах.Она выразила мнение, что это якобы противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года.Она обвинила агенство в "тиражировании этих провокационных заявлений".При этом никаких доказательств провокационности или пропаганды сепаратизма со стороны РИА Новости представитель МИД Азербайджана не привела.Материалы с высказываниями представителя Нагорного Карабаха в материалах РИА Новости сопровождались детальным изложением позиции Азербайджана.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792935210.html

азербайджан

нагорный карабах

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, азербайджан, нагорный карабах, россия