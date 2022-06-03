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Завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью", заявили в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/avdeevka-1792774787.html
Завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью", заявили в ДНР
Завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью", заявили в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью", заявили в ДНР
Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй "Азовсталью", ополченцы не будут так долго ждать сдачи в плен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T06:07
2022-06-03T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
авдеевка
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй "Азовсталью", ополченцы не будут так долго ждать сдачи в плен, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба .Отвечая на вопрос, могут ли нацбаты окопаться на Авдеевском заводе, Авидзба сказал: "Да, надеюсь… Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать".По словам командира ополченцев, националистам дадут определенный срок, чтобы сдаться.Авдеевский коксохимический завод находится в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между позициями ВСУ и Народной милиции ДНР. Со стороны этого населенного пункта украинские войска регулярно обстреливают территорию ДНР, в частности Ясиноватую и пригород Донецка.Украинские военные и боевики полка "Азов", против которых в России возбуждены уголовные дела, около месяца были заблокированы на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Минобороны России 20 мая сообщило о полном освобождении территории предприятия. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2400 националистов и украинских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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россия
авдеевка
донецкая народная республика
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в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика, украина
06:07 03.06.2022 (обновлено: 08:58 03.06.2022)
 
Завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью", заявили в ДНР

Комбат ополчения ДНР Авидзба: Авдеевский завод может стать для ВСУ второй "Азовсталью"

CC BY-SA 3.0 / MOs810 / Авдеевский коксохимический завод
Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
CC BY-SA 3.0 / MOs810 /
Авдеевский коксохимический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй "Азовсталью", ополченцы не будут так долго ждать сдачи в плен, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба .
Отвечая на вопрос, могут ли нацбаты окопаться на Авдеевском заводе, Авидзба сказал: "Да, надеюсь… Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать".
По словам командира ополченцев, националистам дадут определенный срок, чтобы сдаться.
"Если они не уйдут, они там и останутся", — заключил собеседник агентства.
Авдеевский коксохимический завод находится в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между позициями ВСУ и Народной милиции ДНР. Со стороны этого населенного пункта украинские войска регулярно обстреливают территорию ДНР, в частности Ясиноватую и пригород Донецка.
Украинские военные и боевики полка "Азов", против которых в России возбуждены уголовные дела, около месяца были заблокированы на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Минобороны России 20 мая сообщило о полном освобождении территории предприятия. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2400 националистов и украинских военных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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