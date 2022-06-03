https://ria.ru/20220603/avdeevka-1792774787.html

Завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью", заявили в ДНР

Завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью", заявили в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Завод в Авдеевке может стать для ВСУ второй "Азовсталью", заявили в ДНР

Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй "Азовсталью", ополченцы не будут так долго ждать сдачи в плен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T06:07

2022-06-03T06:07

2022-06-03T08:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй "Азовсталью", ополченцы не будут так долго ждать сдачи в плен, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба .Отвечая на вопрос, могут ли нацбаты окопаться на Авдеевском заводе, Авидзба сказал: "Да, надеюсь… Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать".По словам командира ополченцев, националистам дадут определенный срок, чтобы сдаться.Авдеевский коксохимический завод находится в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между позициями ВСУ и Народной милиции ДНР. Со стороны этого населенного пункта украинские войска регулярно обстреливают территорию ДНР, в частности Ясиноватую и пригород Донецка.Украинские военные и боевики полка "Азов", против которых в России возбуждены уголовные дела, около месяца были заблокированы на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Минобороны России 20 мая сообщило о полном освобождении территории предприятия. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2400 националистов и украинских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220602/yakovlevka-1792752006.html

россия

авдеевка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, авдеевка, донецкая народная республика, украина