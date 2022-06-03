https://ria.ru/20220603/arest-1792767046.html

В Мексике арестовали серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook*

В Мексике арестовали серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook* - РИА Новости, 03.06.2022

В Мексике арестовали серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook*

Мексиканские полицейские арестовали предполагаемого серийного убийцу, который знакомился со своими жертвами в социальной сети Facebook*, заманивая их фальшивыми РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T01:21

2022-06-03T01:21

2022-06-03T05:19

в мире

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102908/18/1029081852_0:0:3872:2178_1920x0_80_0_0_e49fcd3d6f46fd25b42fc982c978c4e0.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мексиканские полицейские арестовали предполагаемого серийного убийцу, который знакомился со своими жертвами в социальной сети Facebook*, заманивая их фальшивыми предложениями работы, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа.Арестованный подозревается в причастности к убийству по крайней мере семи молодых женщин. Его последней жертвой, вероятно, стала убитая в мае 31-летняя жительница штата Веракрус. Ее тело удалось опознать только с помощью ДНК. Подозреваемый, которого правоохранители называют N, был арестован в среду вместе со своей спутницей."Эти двое арестованных прибыли в Веракрус, оставив за собой след преступных деяний в штатах Пуэбла, Морелос и Керетаро. Мы можем указать, что N – это серийный убийца, который может быть причастен к гибели по крайней мере семи женщин", - приводит слова замминистра издание Publimetro.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220510/meksika-1787712934.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика