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В Мексике арестовали серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook*
В Мексике арестовали серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook* - РИА Новости, 03.06.2022
В Мексике арестовали серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook*
Мексиканские полицейские арестовали предполагаемого серийного убийцу, который знакомился со своими жертвами в социальной сети Facebook*, заманивая их фальшивыми РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T01:21
2022-06-03T01:21
2022-06-03T05:19
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мексиканские полицейские арестовали предполагаемого серийного убийцу, который знакомился со своими жертвами в социальной сети Facebook*, заманивая их фальшивыми предложениями работы, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа.Арестованный подозревается в причастности к убийству по крайней мере семи молодых женщин. Его последней жертвой, вероятно, стала убитая в мае 31-летняя жительница штата Веракрус. Ее тело удалось опознать только с помощью ДНК. Подозреваемый, которого правоохранители называют N, был арестован в среду вместе со своей спутницей."Эти двое арестованных прибыли в Веракрус, оставив за собой след преступных деяний в штатах Пуэбла, Морелос и Керетаро. Мы можем указать, что N – это серийный убийца, который может быть причастен к гибели по крайней мере семи женщин", - приводит слова замминистра издание Publimetro.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
01:21 03.06.2022 (обновлено: 05:19 03.06.2022)
В Мексике арестовали серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook*
В Мексике правоохранители арестовали серийного убийцу, заманивавшего жертв через Facebook*
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мексиканские полицейские арестовали предполагаемого серийного убийцу, который знакомился со своими жертвами в социальной сети Facebook*, заманивая их фальшивыми предложениями работы, сообщил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа.
Арестованный подозревается в причастности к убийству по крайней мере семи молодых женщин. Его последней жертвой, вероятно, стала убитая в мае 31-летняя жительница штата Веракрус. Ее тело удалось опознать только с помощью ДНК. Подозреваемый, которого правоохранители называют N, был арестован в среду вместе со своей спутницей.
"Эти двое арестованных прибыли в Веракрус, оставив за собой след преступных деяний в штатах Пуэбла, Морелос и Керетаро. Мы можем указать, что N – это серийный убийца, который может быть причастен к гибели по крайней мере семи женщин", - приводит
слова замминистра издание Publimetro.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская