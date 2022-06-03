https://ria.ru/20220603/antonov-1792774017.html

Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции

Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции - РИА Новости, 03.06.2022

Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции

Очередные антироссийские санкции угрожают цепочкам поставок, перебои в которых повлияют на продовольственную безопасность, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T05:33

2022-06-03T05:33

2022-06-03T08:55

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россия

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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Очередные антироссийские санкции угрожают цепочкам поставок, перебои в которых повлияют на продовольственную безопасность, заявил посол России в США Анатолий Антонов Второго июня Соединенные Штаты объявили о санкциях против 17 россиян, включая министров и бизнесменов. В санкционный список также попали 16 юридических лиц, в том числе компания "Северсталь". Кроме того, Штаты ограничили доступ для 71 юрлица из России и Белоруссии к американским технологиям, в их числе оказались ряд ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей, таких как Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ЦКБ "Рубин", морское бюро машиностроения "Малахит", ЦМКБ "Алмаз".Посол выразил уверенность, что экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.Он назвал объявленные меры очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо, подчеркнул Антонов.Как заверил дипломат, Россия даже под "шквалом" ограничений и запретов готова в срок обслуживать собственные долговые обязательства. "Попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов, но подорвут доверие к самим США", — заключил посол.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и другие страны после начала российской спецоперации ввели несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами Штаты: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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