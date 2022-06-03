05:33 03.06.2022 (обновлено: 08:55 03.06.2022)
Антонов прокомментировал новые антироссийские санкции
Посол в США Антонов: новые антироссийские санкции только усугубляют состояние дел в мире
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Очередные антироссийские санкции угрожают цепочкам поставок, перебои в которых повлияют на продовольственную безопасность, заявил посол России в США Анатолий Антонов
Второго июня Соединенные Штаты объявили о санкциях против 17 россиян, включая министров и бизнесменов. В санкционный список также попали 16 юридических лиц, в том числе компания "Северсталь". Кроме того, Штаты ограничили доступ для 71 юрлица из России и Белоруссии к американским технологиям, в их числе оказались ряд ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей, таких как Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ЦКБ "Рубин", морское бюро машиностроения "Малахит", ЦМКБ "Алмаз".
"Убеждены, что порочная ограничительная практика будет только усугублять состояние дел в мире. Приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности", — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.
Посол выразил уверенность, что экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.
Он назвал объявленные меры очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо, подчеркнул Антонов.
Как заверил дипломат, Россия даже под "шквалом" ограничений и запретов готова в срок обслуживать собственные долговые обязательства. "Попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов, но подорвут доверие к самим США", — заключил посол.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и другие страны после начала российской спецоперации ввели несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами Штаты: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.