https://ria.ru/20220603/alkogol-1792783703.html

Нарколог рассказал, какой алкоголь предпочтительнее выбрать в жару

Нарколог рассказал, какой алкоголь предпочтительнее выбрать в жару - РИА Новости, 03.06.2022

Нарколог рассказал, какой алкоголь предпочтительнее выбрать в жару

В жару предпочтительны безалкогольные напитки, которые лучше утоляют жажду, а из алкогольных — белое сухое вино, рассказал РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:33

2022-06-03T08:33

2022-06-03T11:17

общество

здоровье - общество

департамент здравоохранения г. москвы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

евгений брюн

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В жару предпочтительны безалкогольные напитки, которые лучше утоляют жажду, а из алкогольных — белое сухое вино, рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.По его словам, любой алкоголь причиняет определенный вред, поскольку этанол дает дополнительную нагрузку на печень, на сердечно-сосудистую систему. Однако от белого сухого вина вреда меньше."И речь не об алкогольной составляющей, так как она одна и та же что для легкого сухого белого вина, что для водки. По существу, это дозозависимый эффект — чем больше мы выпиваем алкоголя, тем больше вреда наносим своему организму. А что касается дополнительных различных составляющих — вина, пива, крепких напитков, — то наиболее легким напитком, наименее вредным является сухое белое вино. Если жарко, лучше разбавить водой напополам, добавить туда можно лимон, это прекрасное средство для утоления жажды, более легкого переноса жары, возмещения водного баланса, и туда же еще входят различные микроэлементы, поэтому еще и восполнение солевого баланса", — сказал Брюн.Тем не менее, подчеркнул он, лучше все-таки сделать выбор в пользу безалкогольных напитков — обычной воды или травяного чая.По словам нарколога, утверждения о том, что бокал вина за обедом приносит пользу, — это миф. "Мы не можем говорить о пользе вина. Если мы произносим слово "польза", то мы должны понимать, что это относится к разряду лекарств. А лекарства принимаются чайными, в крайнем случае столовыми ложками. Можно один раз, можно два раза в сутки. Но никто чайными ложками пить вино не будет", — пояснил Брюн.Он назвал мифом и представления о том, что холодный алкогольный напиток будет менее вредным или будет медленнее всасываться — как только нагреется до 36 градусов, он станет обычным ядовитым веществом. "Это чисто органолептическое удовольствие — холодный напиток в жару воспринимается нашей ротовой полостью, вкусовыми сосочками, как сейчас любят говорить в рекламе, как более приятный", — уточнил собеседник агентства.Брюн отметил, что в некоторых этнографических исследованиях по малочисленным народам Дальнего Востока говорится об употреблении алкоголя в горячем виде. "Пили очень маленькими наперстками очень горячий алкоголь, он быстро всасывался, практически всасывался в ротовой полости, опьянение наступало бурно, как такой рауш-наркоз, если говорить в медицинских терминах, ударный наркоз", — рассказал нарколог, отметив, что теплый или горячий алкогольный напиток действует быстрее и более токсично.Ранее Брюн предупреждал о том, что в жару не следует смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя: жара сама по себе меняет вегетативную систему организма, и алкоголь может нанести двойной и даже тройной вред.

https://ria.ru/20220528/otdykh-1791358554.html

https://ria.ru/20210316/vino-1601529113.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, департамент здравоохранения г. москвы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евгений брюн