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Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей - РИА Новости, 03.06.2022
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https://ria.ru/20220603/agroturizm-1792848742.html
Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей
Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей - РИА Новости, 03.06.2022
Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей
Оренбургские малые и микропредприятия, работающие на сельских территориях, смогут получить грантовую поддержку в размере от трех до 10 миллионов рублей на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:20
2022-06-03T12:20
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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ОРЕНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Оренбургские малые и микропредприятия, работающие на сельских территориях, смогут получить грантовую поддержку в размере от трех до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма , сообщает пресс-служба главы региона.Новый вид господдержки - грант "Агротуризм" финансируется из федерального и областного бюджетов. Предприниматели Оренбуржья впервые участвуют в отборе на его получение. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне утвердил порядок предоставления субсидии – региональной части гранта.Средства гранта аграрии смогут направить на создание туристических объектов, строительство и подключение к инженерным коммуникациям, приобретение и монтаж туристического оборудования, благоустройство территории и прочее.После получения гранта предприниматели обязаны осуществлять свою деятельность в этой сфере не менее пяти лет. Конкурсный отбор проектов на получение гранта "Агротуризм" проводит Минсельхоз России. В частности, в этом году предварительный этап отбора прошел проект базы отдыха "Рыболовный рай" в Кувандыкском городском округе Оренбуржья. Проект предусматривает строительство деревянных домиков, беседок, гостевого дома, бани. Если грант будет одобрен, то в Оренбуржье появится комфортное место для платной рыбалки.
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оренбургская область, денис паслер, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
12:20 03.06.2022
 

Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОРЕНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Оренбургские малые и микропредприятия, работающие на сельских территориях, смогут получить грантовую поддержку в размере от трех до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма , сообщает пресс-служба главы региона.
Новый вид господдержки - грант "Агротуризм" финансируется из федерального и областного бюджетов. Предприниматели Оренбуржья впервые участвуют в отборе на его получение. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне утвердил порядок предоставления субсидии – региональной части гранта.
"Новые туристические объекты – это дополнительные доходы, рабочие места для жителей сельских территорий. Они повысят предпринимательскую активность, для кого-то станут возможностью расширить уже имеющийся бизнес, для кого-то – начать собственное дело с нуля. Еще это отличная возможность для молодежи реализоваться на малой родине. Сельский туризм поможет нам сохранять местные традиции, их колорит", – цитирует пресс- служба слова Паслера.
Средства гранта аграрии смогут направить на создание туристических объектов, строительство и подключение к инженерным коммуникациям, приобретение и монтаж туристического оборудования, благоустройство территории и прочее.
После получения гранта предприниматели обязаны осуществлять свою деятельность в этой сфере не менее пяти лет. Конкурсный отбор проектов на получение гранта "Агротуризм" проводит Минсельхоз России. В частности, в этом году предварительный этап отбора прошел проект базы отдыха "Рыболовный рай" в Кувандыкском городском округе Оренбуржья. Проект предусматривает строительство деревянных домиков, беседок, гостевого дома, бани. Если грант будет одобрен, то в Оренбуржье появится комфортное место для платной рыбалки.
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