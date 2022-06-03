https://ria.ru/20220603/agroturizm-1792848742.html

Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей

Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей - РИА Новости, 03.06.2022

Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей

Оренбургские малые и микропредприятия, работающие на сельских территориях, смогут получить грантовую поддержку в размере от трех до 10 миллионов рублей на... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:20

2022-06-03T12:20

2022-06-03T12:20

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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ОРЕНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Оренбургские малые и микропредприятия, работающие на сельских территориях, смогут получить грантовую поддержку в размере от трех до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма , сообщает пресс-служба главы региона.Новый вид господдержки - грант "Агротуризм" финансируется из федерального и областного бюджетов. Предприниматели Оренбуржья впервые участвуют в отборе на его получение. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне утвердил порядок предоставления субсидии – региональной части гранта.Средства гранта аграрии смогут направить на создание туристических объектов, строительство и подключение к инженерным коммуникациям, приобретение и монтаж туристического оборудования, благоустройство территории и прочее.После получения гранта предприниматели обязаны осуществлять свою деятельность в этой сфере не менее пяти лет. Конкурсный отбор проектов на получение гранта "Агротуризм" проводит Минсельхоз России. В частности, в этом году предварительный этап отбора прошел проект базы отдыха "Рыболовный рай" в Кувандыкском городском округе Оренбуржья. Проект предусматривает строительство деревянных домиков, беседок, гостевого дома, бани. Если грант будет одобрен, то в Оренбуржье появится комфортное место для платной рыбалки.

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774290520.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия