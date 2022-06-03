Оренбургский агротуризм поддержат грантами на сумму от 3 до 10 млн рублей
ОРЕНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Оренбургские малые и микропредприятия, работающие на сельских территориях, смогут получить грантовую поддержку в размере от трех до 10 миллионов рублей на развитие агротуризма , сообщает пресс-служба главы региона.
Новый вид господдержки - грант "Агротуризм" финансируется из федерального и областного бюджетов. Предприниматели Оренбуржья впервые участвуют в отборе на его получение. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне утвердил порядок предоставления субсидии – региональной части гранта.
"Новые туристические объекты – это дополнительные доходы, рабочие места для жителей сельских территорий. Они повысят предпринимательскую активность, для кого-то станут возможностью расширить уже имеющийся бизнес, для кого-то – начать собственное дело с нуля. Еще это отличная возможность для молодежи реализоваться на малой родине. Сельский туризм поможет нам сохранять местные традиции, их колорит", – цитирует пресс- служба слова Паслера.
Средства гранта аграрии смогут направить на создание туристических объектов, строительство и подключение к инженерным коммуникациям, приобретение и монтаж туристического оборудования, благоустройство территории и прочее.
После получения гранта предприниматели обязаны осуществлять свою деятельность в этой сфере не менее пяти лет. Конкурсный отбор проектов на получение гранта "Агротуризм" проводит Минсельхоз России. В частности, в этом году предварительный этап отбора прошел проект базы отдыха "Рыболовный рай" в Кувандыкском городском округе Оренбуржья. Проект предусматривает строительство деревянных домиков, беседок, гостевого дома, бани. Если грант будет одобрен, то в Оренбуржье появится комфортное место для платной рыбалки.