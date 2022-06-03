14:44 03.06.2022 (обновлено: 15:01 03.06.2022)
На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту
В Минэнерго Украины анонсировали строительство четырех блоков АЭС по американскому проекту
Предупреждающий знак о радиоактивности. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине построят еще 4 блока АЭС по американскому проекту, сообщило украинское министерство энергетики в пятницу на правительственном сайте.
В четверг состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко, посла Швеции на Украине Тобиаса Тиберга, президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина и президента и главного исполнительного директор Westinghouse Electric Company Патрика Фрагмана. Компании подписали 3 меморандума о сотрудничестве.
"Заключенные между "Энергоатомом" и Westinghouse договоренности являются очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины, ее безуглеродного будущего. Так, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9", - сообщил Галущенко.
По словам министра энергетики Украины, это реакторы нового поколения с возможностью работать в режиме маневрирования.
"Мы (Украина – ред.) осовременим наш парк атомных энергоблоков… В перспективе Украина может стать ключевым экспортером электроэнергии в Европу", – подчеркнул министр.
Кроме того, сообщает ведомство, на Украине будет создан инженерно-технический центр Westinghouse, который помимо строительства энергоблоков АР1000 будет заниматься будущей "программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС".