https://ria.ru/20220603/aes-1792908213.html

На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту

На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту - РИА Новости, 03.06.2022

На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту

На Украине построят еще 4 блока АЭС по американскому проекту, сообщило украинское министерство энергетики в пятницу на правительственном сайте. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:44

2022-06-03T14:44

2022-06-03T15:01

в мире

украина

сша

швеция

westinghouse electric

энергоатом

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине построят еще 4 блока АЭС по американскому проекту, сообщило украинское министерство энергетики в пятницу на правительственном сайте.В четверг состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко, посла Швеции на Украине Тобиаса Тиберга, президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина и президента и главного исполнительного директор Westinghouse Electric Company Патрика Фрагмана. Компании подписали 3 меморандума о сотрудничестве."Заключенные между "Энергоатомом" и Westinghouse договоренности являются очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины, ее безуглеродного будущего. Так, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9", - сообщил Галущенко.По словам министра энергетики Украины, это реакторы нового поколения с возможностью работать в режиме маневрирования."Мы (Украина – ред.) осовременим наш парк атомных энергоблоков… В перспективе Украина может стать ключевым экспортером электроэнергии в Европу", – подчеркнул министр.Кроме того, сообщает ведомство, на Украине будет создан инженерно-технический центр Westinghouse, который помимо строительства энергоблоков АР1000 будет заниматься будущей "программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС".

https://ria.ru/20220523/uran-1790063189.html

https://ria.ru/20220526/aes-1790755673.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, швеция, westinghouse electric, энергоатом