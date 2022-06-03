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На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту - РИА Новости, 03.06.2022
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На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту
На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту - РИА Новости, 03.06.2022
На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту
На Украине построят еще 4 блока АЭС по американскому проекту, сообщило украинское министерство энергетики в пятницу на правительственном сайте. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:44
2022-06-03T15:01
в мире
украина
сша
швеция
westinghouse electric
энергоатом
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине построят еще 4 блока АЭС по американскому проекту, сообщило украинское министерство энергетики в пятницу на правительственном сайте.В четверг состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко, посла Швеции на Украине Тобиаса Тиберга, президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина и президента и главного исполнительного директор Westinghouse Electric Company Патрика Фрагмана. Компании подписали 3 меморандума о сотрудничестве."Заключенные между "Энергоатомом" и Westinghouse договоренности являются очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины, ее безуглеродного будущего. Так, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9", - сообщил Галущенко.По словам министра энергетики Украины, это реакторы нового поколения с возможностью работать в режиме маневрирования."Мы (Украина – ред.) осовременим наш парк атомных энергоблоков… В перспективе Украина может стать ключевым экспортером электроэнергии в Европу", – подчеркнул министр.Кроме того, сообщает ведомство, на Украине будет создан инженерно-технический центр Westinghouse, который помимо строительства энергоблоков АР1000 будет заниматься будущей "программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС".
https://ria.ru/20220523/uran-1790063189.html
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в мире, украина, сша, швеция, westinghouse electric, энергоатом
14:44 03.06.2022 (обновлено: 15:01 03.06.2022)
 
На Украине построят четыре блока АЭС по американскому проекту

В Минэнерго Украины анонсировали строительство четырех блоков АЭС по американскому проекту

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак о радиоактивности
Предупреждающий знак о радиоактивности - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине построят еще 4 блока АЭС по американскому проекту, сообщило украинское министерство энергетики в пятницу на правительственном сайте.
В четверг состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко, посла Швеции на Украине Тобиаса Тиберга, президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина и президента и главного исполнительного директор Westinghouse Electric Company Патрика Фрагмана. Компании подписали 3 меморандума о сотрудничестве.
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"Заключенные между "Энергоатомом" и Westinghouse договоренности являются очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины, ее безуглеродного будущего. Так, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9", - сообщил Галущенко.
По словам министра энергетики Украины, это реакторы нового поколения с возможностью работать в режиме маневрирования.
"Мы (Украина – ред.) осовременим наш парк атомных энергоблоков… В перспективе Украина может стать ключевым экспортером электроэнергии в Европу", – подчеркнул министр.
Кроме того, сообщает ведомство, на Украине будет создан инженерно-технический центр Westinghouse, который помимо строительства энергоблоков АР1000 будет заниматься будущей "программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС".
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В миреУкраинаСШАШвецияWestinghouse ElectricЭнергоатом
 
 
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