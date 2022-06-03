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"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо - РИА Новости, 03.06.2022
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"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо
"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо - РИА Новости, 03.06.2022
"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо
"Аэрофлот" после ареста своего самолета на Шри-Ланке сообщил, что приостанавливает рейсы в Коломбо из-за "неблагонадежности ситуации в части обеспечения... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T22:44
2022-06-03T22:44
коломбо
москва
шри-ланка
аэрофлот
airbus a330
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" после ареста своего самолета на Шри-Ланке сообщил, что приостанавливает рейсы в Коломбо из-за "неблагонадежности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов в Шри-Ланку".Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо-Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня."Пассажиры "Аэрофлота", находящиеся в Коломбо (Шри-Ланка) и имеющие на руках билеты на обратные рейсы в Москву SU289 от 2 июня, 4 июня и 5 июня будут доставлены в Москву рейсами SU289 с вылетом 4 июня и 5 июня", - сообщает перевозчик.Отмечается, что для организации обратной перевозки пассажиров из Коломбо и недопущения дальнейших сложностей с возвратом вновь прибывающих в Шри-Ланку рейсы "Аэрофлота" на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы. Тем, чьи рейсы были отменены, предлагается вынужденный возврат денег в полном объеме либо переоформление билетов на альтернативные направления "Аэрофлота". Оформить возврат денег можно по месту приобретения билета. Пассажирам, оформившим авиабилеты через туроператора, необходимо обратиться непосредственно в туркомпанию."Аэрофлот" занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты", - говорится в сообщении.
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коломбо
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коломбо, москва, шри-ланка, аэрофлот, airbus a330, санкции в отношении россии
22:44 03.06.2022
 
"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо

"Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо после ареста самолета на Шри-Ланке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВзлет самолета Boeing 777-300
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Взлет самолета Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" после ареста своего самолета на Шри-Ланке сообщил, что приостанавливает рейсы в Коломбо из-за "неблагонадежности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов в Шри-Ланку".
Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо-Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня.
"Аэрофлот" приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Пассажиры "Аэрофлота", находящиеся в Коломбо (Шри-Ланка) и имеющие на руках билеты на обратные рейсы в Москву SU289 от 2 июня, 4 июня и 5 июня будут доставлены в Москву рейсами SU289 с вылетом 4 июня и 5 июня", - сообщает перевозчик.
Отмечается, что для организации обратной перевозки пассажиров из Коломбо и недопущения дальнейших сложностей с возвратом вновь прибывающих в Шри-Ланку рейсы "Аэрофлота" на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы. Тем, чьи рейсы были отменены, предлагается вынужденный возврат денег в полном объеме либо переоформление билетов на альтернативные направления "Аэрофлота". Оформить возврат денег можно по месту приобретения билета. Пассажирам, оформившим авиабилеты через туроператора, необходимо обратиться непосредственно в туркомпанию.
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 18:50Туризм
"Аэрофлот" закрыл продажу билетов на Шри-Ланку после ареста самолета
"Аэрофлот" занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты", - говорится в сообщении.
 
КоломбоМоскваШри-ЛанкаАэрофлотAirbus A330Санкции в отношении России
 
 
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