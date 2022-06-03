https://ria.ru/20220603/aeroflot-1793058946.html

"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо

"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо - РИА Новости, 03.06.2022

"Аэрофлот" после ареста самолета на Шри-Ланке приостановил рейсы в Коломбо

"Аэрофлот" после ареста своего самолета на Шри-Ланке сообщил, что приостанавливает рейсы в Коломбо из-за "неблагонадежности ситуации в части обеспечения... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:44

2022-06-03T22:44

2022-06-03T22:44

коломбо

москва

шри-ланка

аэрофлот

airbus a330

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791863229_683:0:3376:1515_1920x0_80_0_0_8174ed6c9fecd4163165a93fe1c61461.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" после ареста своего самолета на Шри-Ланке сообщил, что приостанавливает рейсы в Коломбо из-за "неблагонадежности ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов в Шри-Ланку".Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо-Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня."Пассажиры "Аэрофлота", находящиеся в Коломбо (Шри-Ланка) и имеющие на руках билеты на обратные рейсы в Москву SU289 от 2 июня, 4 июня и 5 июня будут доставлены в Москву рейсами SU289 с вылетом 4 июня и 5 июня", - сообщает перевозчик.Отмечается, что для организации обратной перевозки пассажиров из Коломбо и недопущения дальнейших сложностей с возвратом вновь прибывающих в Шри-Ланку рейсы "Аэрофлота" на остров будут выполняться без пассажирской загрузки из Москвы. Тем, чьи рейсы были отменены, предлагается вынужденный возврат денег в полном объеме либо переоформление билетов на альтернативные направления "Аэрофлота". Оформить возврат денег можно по месту приобретения билета. Пассажирам, оформившим авиабилеты через туроператора, необходимо обратиться непосредственно в туркомпанию."Аэрофлот" занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений. Все пассажиры будут доставлены в Москву в изначально запланированные или близлежащие даты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220603/bilety-1793020131.html

коломбо

москва

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

коломбо, москва, шри-ланка, аэрофлот, airbus a330, санкции в отношении россии