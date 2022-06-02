https://ria.ru/20220602/zelenodolsk-1792750435.html

Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область

Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область

Украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске (Днепропетровская область), препятствуя их возращению в подконтрольные ВС России села в Херсонской... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:38

2022-06-02T21:38

2022-06-02T22:01

специальная военная операция на украине

зеленодольск

днепропетровская область

украина

херсонская область

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске (Днепропетровская область), препятствуя их возращению в подконтрольные ВС России села в Херсонской области, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, гражданское население хочет попасть в Высокополье и Новопетровку.Мизинцев также указал, что такие попытки жестко пресекаются, людей подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Уехать удается лишь в единичных случаях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220602/naemniki-1792578540.html

зеленодольск

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зеленодольск, днепропетровская область, украина, херсонская область , в мире, владимир путин, россия