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Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область
Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область
Украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске (Днепропетровская область), препятствуя их возращению в подконтрольные ВС России села в Херсонской... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:38
2022-06-02T21:38
2022-06-02T22:01
специальная военная операция на украине
зеленодольск
днепропетровская область
украина
херсонская область
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске (Днепропетровская область), препятствуя их возращению в подконтрольные ВС России села в Херсонской области, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, гражданское население хочет попасть в Высокополье и Новопетровку.Мизинцев также указал, что такие попытки жестко пресекаются, людей подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Уехать удается лишь в единичных случаях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220602/naemniki-1792578540.html
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зеленодольск, днепропетровская область, украина, херсонская область , в мире, владимир путин, россия
21:38 02.06.2022 (обновлено: 22:01 02.06.2022)
Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область
Минобороны: украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске