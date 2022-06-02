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Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/zelenodolsk-1792750435.html
Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область
Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область
Украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске (Днепропетровская область), препятствуя их возращению в подконтрольные ВС России села в Херсонской... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:38
2022-06-02T22:01
специальная военная операция на украине
зеленодольск
днепропетровская область
украина
херсонская область
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске (Днепропетровская область), препятствуя их возращению в подконтрольные ВС России села в Херсонской области, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, гражданское население хочет попасть в Высокополье и Новопетровку.Мизинцев также указал, что такие попытки жестко пресекаются, людей подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Уехать удается лишь в единичных случаях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220602/naemniki-1792578540.html
зеленодольск
днепропетровская область
украина
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зеленодольск, днепропетровская область, украина, херсонская область , в мире, владимир путин, россия
21:38 02.06.2022 (обновлено: 22:01 02.06.2022)
 
Украинские боевики не дают мирным жителям вернуться в Херсонскую область

Минобороны: украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими боевиками
Автобус со сдавшимися в плен украинскими боевиками - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими боевиками. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украинские боевики удерживают мирных жителей в Зеленодольске (Днепропетровская область), препятствуя их возращению в подконтрольные ВС России села в Херсонской области, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, гражданское население хочет попасть в Высокополье и Новопетровку.
Мизинцев также указал, что такие попытки жестко пресекаются, людей подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили. Уехать удается лишь в единичных случаях.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 11:48Специальная военная операция на Украине
Командиры ВСУ и Нацгвардии не жалеют наемников, заявило Минобороны
 
Специальная военная операция на УкраинеЗеленодольскДнепропетровская областьУкраинаХерсонская областьВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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