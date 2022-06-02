https://ria.ru/20220602/zapad-1792689937.html

Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России

Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России - РИА Новости, 02.06.2022

Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России

Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:05

2022-06-02T17:05

2022-06-02T17:07

безопасность

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."Укрепление экономического суверенитета России — еще одно из направлений работы Совета безопасности. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ."Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", - подчеркнул Патрушев.Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с экономической агрессией, развязанной против России, но и провести глубокую структурную перестройку отечественной экономики, добавил он.

https://ria.ru/20220513/proval-1788240411.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, санкции в отношении россии