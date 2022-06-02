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Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России - РИА Новости, 02.06.2022
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Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России
Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России - РИА Новости, 02.06.2022
Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России
Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:05
2022-06-02T17:07
безопасность
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев."Укрепление экономического суверенитета России — еще одно из направлений работы Совета безопасности. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ."Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", - подчеркнул Патрушев.Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с экономической агрессией, развязанной против России, но и провести глубокую структурную перестройку отечественной экономики, добавил он.
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безопасность, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, санкции в отношении россии
17:05 02.06.2022 (обновлено: 17:07 02.06.2022)
 
Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России

Патрушев анонсировал меры по блокировке попыток Запада обострить ситуацию в России

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
"Укрепление экономического суверенитета России — еще одно из направлений работы Совета безопасности. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни российских граждан, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ.
"Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", - подчеркнул Патрушев.
Эффективное противостояние беспрецедентному санкционному давлению позволит не только справиться с экономической агрессией, развязанной против России, но и провести глубокую структурную перестройку отечественной экономики, добавил он.
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