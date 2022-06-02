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Два новых центра "Точка роста" откроют в Сургутском районе Югры в 2022 году - РИА Новости, 03.06.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220602/yugra-1792737352.html
Два новых центра "Точка роста" откроют в Сургутском районе Югры в 2022 году
Два новых центра "Точка роста" откроют в Сургутском районе Югры в 2022 году - РИА Новости, 03.06.2022
Два новых центра "Точка роста" откроют в Сургутском районе Югры в 2022 году
Два новых образовательных центра "Точка роста" откроются в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа – Югры в 2022 году, сообщил глава района Андрей Трубецкой. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T19:54
2022-06-03T09:07
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
сургутский район
белый яр
ханты-мансийский автономный округ
социальный навигатор
сн_образование
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Два новых образовательных центра "Точка роста" откроются в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа – Югры в 2022 году, сообщил глава района Андрей Трубецкой."В Сургутском районе открыты и функционируют семь центров образования "Точка роста". В 2022 году будут открыты еще два: в Нижнесортымском и Ляминой. Считаю, что в районе много делается и уже сделано для развития потенциала детей и молодежи", - сказал Трубецкой в прямом эфире губернатора Югры Натальи Комаровой на тему инфраструктуры для детей.Глава муниципалитета добавил, что 12 июня в Барсово состоится открытие самого большого технопарка в Сургутском районе, его стоимость составила более 100 миллионов рублей. Помимо этого, для детей из отдаленных поселений по 13 населенным пунктам муниципалитета курсирует мобильный технопарк, а в Белом Яре и Федоровском были открыты стационарные технопарки с самым современным оборудованием, в которых дети обучаются по 16 программам."В отдаленных поселениях, чтобы детвора ни в коей мере не чувствовала себя забытой, в чем-то недообеспеченной, открываем молодежные резиденции. В четырех отдаленных поселениях - Высоком Мысе, Русскинской, Локосово, Угуте они уже работают. В будущем году построим и откроем резиденции в Сытомино и Лямина. Они также будут обеспечены самым современным оборудованием, новейшими технологиями", - добавил Трубецкой.
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сургутский район
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общество, наталья комарова, сургутский район, белый яр, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, сн_образование
19:54 02.06.2022 (обновлено: 09:07 03.06.2022)
 

Два новых центра "Точка роста" откроют в Сургутском районе Югры в 2022 году

© РИА Новости / Александр ГальперинТочки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников
Точки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Точки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Два новых образовательных центра "Точка роста" откроются в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа – Югры в 2022 году, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
Сургутском районе открыты и функционируют семь центров образования "Точка роста". В 2022 году будут открыты еще два: в Нижнесортымском и Ляминой. Считаю, что в районе много делается и уже сделано для развития потенциала детей и молодежи", - сказал Трубецкой в прямом эфире губернатора Югры Натальи Комаровой на тему инфраструктуры для детей.
Глава муниципалитета добавил, что 12 июня в Барсово состоится открытие самого большого технопарка в Сургутском районе, его стоимость составила более 100 миллионов рублей. Помимо этого, для детей из отдаленных поселений по 13 населенным пунктам муниципалитета курсирует мобильный технопарк, а в Белом Яре и Федоровском были открыты стационарные технопарки с самым современным оборудованием, в которых дети обучаются по 16 программам.
"В отдаленных поселениях, чтобы детвора ни в коей мере не чувствовала себя забытой, в чем-то недообеспеченной, открываем молодежные резиденции. В четырех отдаленных поселениях - Высоком Мысе, Русскинской, Локосово, Угуте они уже работают. В будущем году построим и откроем резиденции в Сытомино и Лямина. Они также будут обеспечены самым современным оборудованием, новейшими технологиями", - добавил Трубецкой.

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