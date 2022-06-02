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Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
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Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков
Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков
Россияне помнят и хорошо знают творчество российской поэтессы Юнны Мориц, которой сегодня исполняется 85 лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:23
2022-06-02T13:23
культура
юнна мориц
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россияне помнят и хорошо знают творчество российской поэтессы Юнны Мориц, которой сегодня исполняется 85 лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все россияне очень хорошо ее помнят, знают. И главное, что все ее произведения действительно на слуху, их помнят, их очень хорошо знают. Поэтому мы можем только&nbsp; присоединиться ко всей армии ее поклонников", - сказал Песков журналистам.
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юнна мориц, дмитрий песков
13:23 02.06.2022
 
Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: россияне знают творчество Юнны Мориц, которой исполнилось 85 лет

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкПоэтесса Юнна Мориц
Поэтесса Юнна Мориц - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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Поэтесса Юнна Мориц. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россияне помнят и хорошо знают творчество российской поэтессы Юнны Мориц, которой сегодня исполняется 85 лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все россияне очень хорошо ее помнят, знают. И главное, что все ее произведения действительно на слуху, их помнят, их очень хорошо знают. Поэтому мы можем только  присоединиться ко всей армии ее поклонников", - сказал Песков журналистам.
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13 сентября 2019, 03:00Авторы
За литературу – на нары: кто был темной лошадкой советских диссидентов?Одного взяли на троллейбусной остановке у Никитских ворот, второго во Внуковском аэропорту. Ночь на 13 сентября 1965 года стала для них первой в тюрьме на Лубянке. Это были писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль, арестованные за антисоветскую деятельность.
 
КультураЮнна МорицДмитрий Песков
 
 
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