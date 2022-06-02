Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков

За литературу – на нары: кто был темной лошадкой советских диссидентов? Одного взяли на троллейбусной остановке у Никитских ворот, второго во Внуковском аэропорту. Ночь на 13 сентября 1965 года стала для них первой в тюрьме на Лубянке. Это были писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль, арестованные за антисоветскую деятельность.