https://ria.ru/20220602/yubiley-1792614155.html
Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков
Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков
Россияне помнят и хорошо знают творчество российской поэтессы Юнны Мориц, которой сегодня исполняется 85 лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:23
2022-06-02T13:23
2022-06-02T13:23
культура
юнна мориц
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россияне помнят и хорошо знают творчество российской поэтессы Юнны Мориц, которой сегодня исполняется 85 лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все россияне очень хорошо ее помнят, знают. И главное, что все ее произведения действительно на слуху, их помнят, их очень хорошо знают. Поэтому мы можем только присоединиться ко всей армии ее поклонников", - сказал Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20190913/1558635519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юнна мориц, дмитрий песков
Россияне помнят и знают творчество Юнны Мориц, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: россияне знают творчество Юнны Мориц, которой исполнилось 85 лет