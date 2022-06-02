https://ria.ru/20220602/yakovlevka-1792752006.html

В Яковлевке украинские националисты оборудовали опорный пункт в школе

В Яковлевке украинские националисты оборудовали опорный пункт в школе - РИА Новости, 02.06.2022

В Яковлевке украинские националисты оборудовали опорный пункт в школе

Националисты оборудовали опорный пункт и разместили склад боеприпасов на территории школы в Яковлевке в ДНР, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:49

2022-06-02T21:49

2022-06-02T21:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Националисты оборудовали опорный пункт и разместили склад боеприпасов на территории школы в Яковлевке в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в Коробочкино Харьковской области в здании школы дислоцированы подразделения украинских войск, а на подступах к зданию развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки."В Красногоровке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советская неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790321133.html

харьковская область

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика