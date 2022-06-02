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В Яковлевке украинские националисты оборудовали опорный пункт в школе - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/yakovlevka-1792752006.html
В Яковлевке украинские националисты оборудовали опорный пункт в школе
В Яковлевке украинские националисты оборудовали опорный пункт в школе - РИА Новости, 02.06.2022
В Яковлевке украинские националисты оборудовали опорный пункт в школе
Националисты оборудовали опорный пункт и разместили склад боеприпасов на территории школы в Яковлевке в ДНР, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:49
2022-06-02T21:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Националисты оборудовали опорный пункт и разместили склад боеприпасов на территории школы в Яковлевке в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в Коробочкино Харьковской области в здании школы дислоцированы подразделения украинских войск, а на подступах к зданию развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки."В Красногоровке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советская неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790321133.html
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика
21:49 02.06.2022 (обновлено: 21:50 02.06.2022)
 
В Яковлевке украинские националисты оборудовали опорный пункт в школе

Минобороны: ВСУ оборудовали опорный пункт на территории школы в Яковлевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШкола в Донецкой народной республике
Школа в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Школа в Донецкой народной республике. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Националисты оборудовали опорный пункт и разместили склад боеприпасов на территории школы в Яковлевке в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Яковлевке Донецкой Народной Республики в здании школы №2 оборудован опорный пункт ВСУ, в подвале размещен склад боеприпасов, а на прилегающей территории – тяжелое вооружение", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он добавил, что в Коробочкино Харьковской области в здании школы дислоцированы подразделения украинских войск, а на подступах к зданию развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.
"В Красногоровке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советская неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры", - добавил Мизинцев.
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