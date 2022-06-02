https://ria.ru/20220602/yakhta-1792562902.html

Яхта, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда

Яхта, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда - РИА Новости, 02.06.2022

Яхта, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда

Верховный суд островного южнотихоокеанского государства Фиджи постановил, что суперъяхта Amadea, якобы принадлежащая российскому миллиардеру Сулейману Керимову, РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:56

2022-06-02T10:56

2022-06-02T10:56

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верховный суд островного южнотихоокеанского государства Фиджи постановил, что суперъяхта Amadea, якобы принадлежащая российскому миллиардеру Сулейману Керимову, не должна покидать фиджийские территориальные воды, сообщил в четверг сайт местной вещательной корпорации FBС.Предполагалось, что яхта покинет порт Лаутока на Фиджи в пятницу вследствие попыток США конфисковать ее в рамках санкций против России.Инвестиционная компания Millemarin Investment, официально зарегистрированная как владелец Amadea, добивается от суда защиты, чтобы яхта не покидала Фиджи.Яхта находится под присмотром полиции Фиджи. Никто не может посещать ее без разрешения прокурора.Верховный суд вынесет свое окончательное решение во вторник на следующей неделе.Яхта была задержана в прошлом месяце в порту Лаутока. Millemarin Investment в качестве ее владельца зарегистрирована на Каймановых островах. Ее юристы потребовали доказательств того, что яхта принадлежит Керимову, но власти Фиджи сочли, что этим должны заниматься в США, которые требуют ее конфискации.Как сообщалось ранее, адвокат Фейзал Ханиф, представляющий интересы Millemarin Investment, заявил, что собирается просить Верховный суд Фиджи остановить процесс конфискации яхты, пока не вступило в силу прежнее решение суда.

https://ria.ru/20220526/yakhta-1790773440.html

https://ria.ru/20220520/yakhty-1789690574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, керимов, фиджи, сша, россия