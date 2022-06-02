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Яхта, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда - РИА Новости, 02.06.2022
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Яхта, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда
Яхта, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда - РИА Новости, 02.06.2022
Яхта, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда
Верховный суд островного южнотихоокеанского государства Фиджи постановил, что суперъяхта Amadea, якобы принадлежащая российскому миллиардеру Сулейману Керимову, РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:56
2022-06-02T10:56
в мире
керимов
фиджи
сша
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верховный суд островного южнотихоокеанского государства Фиджи постановил, что суперъяхта Amadea, якобы принадлежащая российскому миллиардеру Сулейману Керимову, не должна покидать фиджийские территориальные воды, сообщил в четверг сайт местной вещательной корпорации FBС.Предполагалось, что яхта покинет порт Лаутока на Фиджи в пятницу вследствие попыток США конфисковать ее в рамках санкций против России.Инвестиционная компания Millemarin Investment, официально зарегистрированная как владелец Amadea, добивается от суда защиты, чтобы яхта не покидала Фиджи.Яхта находится под присмотром полиции Фиджи. Никто не может посещать ее без разрешения прокурора.Верховный суд вынесет свое окончательное решение во вторник на следующей неделе.Яхта была задержана в прошлом месяце в порту Лаутока. Millemarin Investment в качестве ее владельца зарегистрирована на Каймановых островах. Ее юристы потребовали доказательств того, что яхта принадлежит Керимову, но власти Фиджи сочли, что этим должны заниматься в США, которые требуют ее конфискации.Как сообщалось ранее, адвокат Фейзал Ханиф, представляющий интересы Millemarin Investment, заявил, что собирается просить Верховный суд Фиджи остановить процесс конфискации яхты, пока не вступило в силу прежнее решение суда.
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в мире, керимов, фиджи, сша, россия
10:56 02.06.2022
 
Яхта, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда

Суперъяхта Amadea, якобы принадлежащая Керимову, останется на Фиджи по решению суда

© Flickr / john.trifФиджи
Фиджи - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Flickr / john.trif
Фиджи . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Верховный суд островного южнотихоокеанского государства Фиджи постановил, что суперъяхта Amadea, якобы принадлежащая российскому миллиардеру Сулейману Керимову, не должна покидать фиджийские территориальные воды, сообщил в четверг сайт местной вещательной корпорации FBС.
Предполагалось, что яхта покинет порт Лаутока на Фиджи в пятницу вследствие попыток США конфисковать ее в рамках санкций против России.
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Инвестиционная компания Millemarin Investment, официально зарегистрированная как владелец Amadea, добивается от суда защиты, чтобы яхта не покидала Фиджи.
Яхта находится под присмотром полиции Фиджи. Никто не может посещать ее без разрешения прокурора.
Верховный суд вынесет свое окончательное решение во вторник на следующей неделе.
Яхта была задержана в прошлом месяце в порту Лаутока. Millemarin Investment в качестве ее владельца зарегистрирована на Каймановых островах. Ее юристы потребовали доказательств того, что яхта принадлежит Керимову, но власти Фиджи сочли, что этим должны заниматься в США, которые требуют ее конфискации.
Как сообщалось ранее, адвокат Фейзал Ханиф, представляющий интересы Millemarin Investment, заявил, что собирается просить Верховный суд Фиджи остановить процесс конфискации яхты, пока не вступило в силу прежнее решение суда.
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