https://ria.ru/20220602/vuz-1792612486.html

В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации

В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022

В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации

В текущем году в подмосковных вузах будет доступно 4,2 тысячи бюджетных мест, 420 из которых предусмотрены для детей участников спецоперации, рассказал... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:16

2022-06-02T13:16

2022-06-02T14:35

общество

московская область (подмосковье)

специальная военная операция на украине

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603416655_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_bbc6a3b88c405c5d845fc50cb0487ba9.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В текущем году в подмосковных вузах будет доступно 4,2 тысячи бюджетных мест, 420 из которых предусмотрены для детей участников спецоперации, рассказал корреспонденту РИА Новости министр образования Московской области Илья Бронштейн."В Московской области пять вузов, учредителем которых является министерство образования Московской области. Суммарно каждый год мы принимаем порядка четырёх тысяч абитуриентов. В этом году 4,2 тысячи абитуриентов поступят на бюджетные места наших вузов", - сказал он.Министр добавил, что в четверг Мособлдума приняла закон, в рамках которого бюджетные места без сдачи экзамена предоставляются детям участников специальной военной операции."Устанавливается квота в размере 10% от общего количества бюджетных мест. Соответственно, 420 ребят смогут по этой квоте попасть в подмосковные вузы в этом году", - уточнил Бронштейн.

https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792045937.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье), навигатор абитуриента