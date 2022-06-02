https://ria.ru/20220602/vuz-1792612486.html
В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации
В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022
В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации
В текущем году в подмосковных вузах будет доступно 4,2 тысячи бюджетных мест, 420 из которых предусмотрены для детей участников спецоперации, рассказал... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:16
2022-06-02T13:16
2022-06-02T14:35
общество
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603416655_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_bbc6a3b88c405c5d845fc50cb0487ba9.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В текущем году в подмосковных вузах будет доступно 4,2 тысячи бюджетных мест, 420 из которых предусмотрены для детей участников спецоперации, рассказал корреспонденту РИА Новости министр образования Московской области Илья Бронштейн."В Московской области пять вузов, учредителем которых является министерство образования Московской области. Суммарно каждый год мы принимаем порядка четырёх тысяч абитуриентов. В этом году 4,2 тысячи абитуриентов поступят на бюджетные места наших вузов", - сказал он.Министр добавил, что в четверг Мособлдума приняла закон, в рамках которого бюджетные места без сдачи экзамена предоставляются детям участников специальной военной операции."Устанавливается квота в размере 10% от общего количества бюджетных мест. Соответственно, 420 ребят смогут по этой квоте попасть в подмосковные вузы в этом году", - уточнил Бронштейн.
https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1792045937.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603416655_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_841ea380943f9bced274f894180f0a18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), навигатор абитуриента
13:16 02.06.2022 (обновлено: 14:35 02.06.2022)
В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации
В подмосковных вузах выделят более 400 бюджетных мест детям участников спецоперации