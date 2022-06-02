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В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022
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https://ria.ru/20220602/vuz-1792612486.html
В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации
В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации - РИА Новости, 02.06.2022
В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации
В текущем году в подмосковных вузах будет доступно 4,2 тысячи бюджетных мест, 420 из которых предусмотрены для детей участников спецоперации, рассказал... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:16
2022-06-02T14:35
общество
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В текущем году в подмосковных вузах будет доступно 4,2 тысячи бюджетных мест, 420 из которых предусмотрены для детей участников спецоперации, рассказал корреспонденту РИА Новости министр образования Московской области Илья Бронштейн."В Московской области пять вузов, учредителем которых является министерство образования Московской области. Суммарно каждый год мы принимаем порядка четырёх тысяч абитуриентов. В этом году 4,2 тысячи абитуриентов поступят на бюджетные места наших вузов", - сказал он.Министр добавил, что в четверг Мособлдума приняла закон, в рамках которого бюджетные места без сдачи экзамена предоставляются детям участников специальной военной операции."Устанавливается квота в размере 10% от общего количества бюджетных мест. Соответственно, 420 ребят смогут по этой квоте попасть в подмосковные вузы в этом году", - уточнил Бронштейн.
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общество, московская область (подмосковье), навигатор абитуриента
13:16 02.06.2022 (обновлено: 14:35 02.06.2022)
 
В подмосковных вузах выделят более 400 мест детям участников спецоперации

В подмосковных вузах выделят более 400 бюджетных мест детям участников спецоперации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В текущем году в подмосковных вузах будет доступно 4,2 тысячи бюджетных мест, 420 из которых предусмотрены для детей участников спецоперации, рассказал корреспонденту РИА Новости министр образования Московской области Илья Бронштейн.
Московской области пять вузов, учредителем которых является министерство образования Московской области. Суммарно каждый год мы принимаем порядка четырёх тысяч абитуриентов. В этом году 4,2 тысячи абитуриентов поступят на бюджетные места наших вузов", - сказал он.
Министр добавил, что в четверг Мособлдума приняла закон, в рамках которого бюджетные места без сдачи экзамена предоставляются детям участников специальной военной операции.
"Устанавливается квота в размере 10% от общего количества бюджетных мест. Соответственно, 420 ребят смогут по этой квоте попасть в подмосковные вузы в этом году", - уточнил Бронштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМосковская область (Подмосковье)Навигатор абитуриента
 
 
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