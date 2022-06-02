https://ria.ru/20220602/vsu-1792560133.html

Хакеры RaHDIt назвали экспертную оценку потерь ВСУ близкой к реальности

Хакеры RaHDIt назвали экспертную оценку потерь ВСУ близкой к реальности - РИА Новости, 02.06.2022

Хакеры RaHDIt назвали экспертную оценку потерь ВСУ близкой к реальности

Экспертная оценка безвозвратных потерь украинской армии в 30-35 тысяч человек в ходе российской спецоперации очень близка к реальности, но подтверждающие... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:49

2022-06-02T10:49

2022-06-02T10:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Экспертная оценка безвозвратных потерь украинской армии в 30-35 тысяч человек в ходе российской спецоперации очень близка к реальности, но подтверждающие документы пока опубликовывать преждевременно, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.Российские военные эксперты неоднократно заявляли, что цифры реальных потерь украинской армии на сегодняшний день составляют 30-35 тысяч убитыми и до 100 тысяч ранеными. При этом только уничтоженная группировка украинских сил в Мариуполе составляла порядка 20-25 тысяч человек, из которых сдались плен около 4 тысяч. Владимир Зеленский накануне привел данные ежедневных потерь: до 100 человек убитыми и до 500 ранеными."У нас есть некоторые документы, пока их преждевременно публиковать и озвучивать конкретные цифры. Но я вам могу сказать, что цифры потерь там очень существенные. Насчет точности утверждать точно не могу, но они очень близкие к реальности", - сказал хакер.Он объяснил, почему украинская сторона называет число убитых до 100 человек в сутки, но не более: семье каждого убитого надо выплачивать деньги. Если все семьи будут вовремя получать информацию, что их родственник погиб на фронте, нужно будет выплачивать этим семьям деньги, как, в принципе, и заявляет правительство Зеленского, сказал собеседник агентства."А, как мы уже сейчас понимаем, денег в бюджете Украины - их не то, что нету, они уже живут на иностранную финансовую помощь. Поэтому они официально сейчас сделали, что по запросу от родственников представители министерства обороны могут ответить - погиб человек или нет - в течение 90 дней. То есть сильно растягивают сроки", - сказал хакер.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

https://ria.ru/20220527/deputat-1791085647.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792413875.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр