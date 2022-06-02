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Патрушев оценил работу российских войск во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/vs-1792690774.html
Патрушев оценил работу российских войск во время спецоперации на Украине
Патрушев оценил работу российских войск во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Патрушев оценил работу российских войск во время спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине подтвердила способность российской армии решать возложенные на нее задачи в любых условиях, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:07
2022-06-02T17:19
специальная военная операция на украине
николай патрушев
россия
украина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине подтвердила способность российской армии решать возложенные на нее задачи в любых условиях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Во главу угла Совет безопасности традиционно ставит организацию обороны страны, включая оценку военных опасностей и военных угроз, выработку мер по их нейтрализации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ."Российские Вооруженные Силы боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях. Это подтверждено действиями группировки Воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике, при проведении миротворческой операции в зоне армяно-азербайджанского конфликта в 2021 году, а также специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - добавил Патрушев.В ходе этих операций военнослужащие проявили самоотверженность, мужество и героизм, доказали верность славным традициям российского воинства, отметил он.В центре внимания Совбеза находится и проблематика управления оборонной промышленностью, реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, добавил Патрушев."Прежде всего, речь идет о развитии ракетостроения, судостроения, авиастроения, радиоэлектронного комплекса, промышленности обычных вооружений, боеприпасов, о техническом перевооружении и модернизации производственных мощностей. Стабильная и эффективная работа оборонно-промышленного комплекса невозможна без развития отечественного станкостроения, материаловедения, электронной компонентной базы, импортозамещения высокотехнологичной продукции, внедрения цифровых технологий и расширения выпуска продукции гражданского и двойного назначения", - отметил он.В войска в плановом порядке поступают современные образцы вооружения и военной техники, сказал Патрушев."На боевом дежурстве находятся новейшие ракетные комплексы стратегического назначения, увеличивается количество ударных авиакомплексов, а также кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности. При этом в развитии новых вооружений мы зачастую опережаем многие передовые армии мира, обладающие значительно более широкими бюджетными возможностями", - отметил секретарь Совбеза.
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николай патрушев, россия, украина
17:07 02.06.2022 (обновлено: 17:19 02.06.2022)
 
Патрушев оценил работу российских войск во время спецоперации на Украине

Патрушев: спецоперация подтвердила способность ВС России решать задачи в любых условиях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мариуполе
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине подтвердила способность российской армии решать возложенные на нее задачи в любых условиях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Во главу угла Совет безопасности традиционно ставит организацию обороны страны, включая оценку военных опасностей и военных угроз, выработку мер по их нейтрализации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ.
"Российские Вооруженные Силы боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях. Это подтверждено действиями группировки Воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике, при проведении миротворческой операции в зоне армяно-азербайджанского конфликта в 2021 году, а также специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - добавил Патрушев.
В ходе этих операций военнослужащие проявили самоотверженность, мужество и героизм, доказали верность славным традициям российского воинства, отметил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:53Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022
Инфографика
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В центре внимания Совбеза находится и проблематика управления оборонной промышленностью, реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, добавил Патрушев.
"Прежде всего, речь идет о развитии ракетостроения, судостроения, авиастроения, радиоэлектронного комплекса, промышленности обычных вооружений, боеприпасов, о техническом перевооружении и модернизации производственных мощностей. Стабильная и эффективная работа оборонно-промышленного комплекса невозможна без развития отечественного станкостроения, материаловедения, электронной компонентной базы, импортозамещения высокотехнологичной продукции, внедрения цифровых технологий и расширения выпуска продукции гражданского и двойного назначения", - отметил он.
В войска в плановом порядке поступают современные образцы вооружения и военной техники, сказал Патрушев.
"На боевом дежурстве находятся новейшие ракетные комплексы стратегического назначения, увеличивается количество ударных авиакомплексов, а также кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности. При этом в развитии новых вооружений мы зачастую опережаем многие передовые армии мира, обладающие значительно более широкими бюджетными возможностями", - отметил секретарь Совбеза.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевРоссияУкраина
 
 
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