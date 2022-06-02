https://ria.ru/20220602/vs-1792690774.html

Патрушев оценил работу российских войск во время спецоперации на Украине

Патрушев оценил работу российских войск во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 02.06.2022

Патрушев оценил работу российских войск во время спецоперации на Украине

Специальная военная операция на Украине подтвердила способность российской армии решать возложенные на нее задачи в любых условиях, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:07

2022-06-02T17:07

2022-06-02T17:19

специальная военная операция на украине

николай патрушев

россия

украина

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине подтвердила способность российской армии решать возложенные на нее задачи в любых условиях, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Во главу угла Совет безопасности традиционно ставит организацию обороны страны, включая оценку военных опасностей и военных угроз, выработку мер по их нейтрализации", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ."Российские Вооруженные Силы боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях. Это подтверждено действиями группировки Воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике, при проведении миротворческой операции в зоне армяно-азербайджанского конфликта в 2021 году, а также специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - добавил Патрушев.В ходе этих операций военнослужащие проявили самоотверженность, мужество и героизм, доказали верность славным традициям российского воинства, отметил он.В центре внимания Совбеза находится и проблематика управления оборонной промышленностью, реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, добавил Патрушев."Прежде всего, речь идет о развитии ракетостроения, судостроения, авиастроения, радиоэлектронного комплекса, промышленности обычных вооружений, боеприпасов, о техническом перевооружении и модернизации производственных мощностей. Стабильная и эффективная работа оборонно-промышленного комплекса невозможна без развития отечественного станкостроения, материаловедения, электронной компонентной базы, импортозамещения высокотехнологичной продукции, внедрения цифровых технологий и расширения выпуска продукции гражданского и двойного назначения", - отметил он.В войска в плановом порядке поступают современные образцы вооружения и военной техники, сказал Патрушев."На боевом дежурстве находятся новейшие ракетные комплексы стратегического назначения, увеличивается количество ударных авиакомплексов, а также кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности. При этом в развитии новых вооружений мы зачастую опережаем многие передовые армии мира, обладающие значительно более широкими бюджетными возможностями", - отметил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай патрушев, россия, украина