https://ria.ru/20220602/vpn-1792663104.html
Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы
Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы - РИА Новости, 03.06.2022
Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы
Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих федеральное законодательство, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T15:50
2022-06-02T15:50
2022-06-03T02:18
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих федеральное законодательство, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в СМИ появились сообщения, что пользователи крупных VPN-сервисов Proton и NordVPN не могут подключиться к приложениям."Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы <...> VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — отметили в Роскомнадзоре.В 2017 году Госдума приняла закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
https://ria.ru/20220318/vpn-1778758590.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия
15:50 02.06.2022 (обновлено: 02:18 03.06.2022)
Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы
В Роскомнадзоре объяснили блокировку Proton нарушением VPN-сервисом законов России