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Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы - РИА Новости, 03.06.2022
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Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы
Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы - РИА Новости, 03.06.2022
Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы
Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих федеральное законодательство, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T15:50
2022-06-03T02:18
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих федеральное законодательство, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в СМИ появились сообщения, что пользователи крупных VPN-сервисов Proton и NordVPN не могут подключиться к приложениям."Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы &lt;...&gt; VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — отметили в Роскомнадзоре.В 2017 году Госдума приняла закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия
15:50 02.06.2022 (обновлено: 02:18 03.06.2022)
 
Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы

В Роскомнадзоре объяснили блокировку Proton нарушением VPN-сервисом законов России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон в руке
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих федеральное законодательство, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появились сообщения, что пользователи крупных VPN-сервисов Proton и NordVPN не могут подключиться к приложениям.
"Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы <...> VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — отметили в Роскомнадзоре.
В 2017 году Госдума приняла закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссия
 
 
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