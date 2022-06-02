https://ria.ru/20220602/vpn-1792663104.html

Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы

Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы - РИА Новости, 03.06.2022

Роскомнадзор объяснил, почему блокируют некоторые VPN-сервисы

Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих федеральное законодательство, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T15:50

2022-06-02T15:50

2022-06-03T02:18

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Роскомнадзор ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих федеральное законодательство, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в СМИ появились сообщения, что пользователи крупных VPN-сервисов Proton и NordVPN не могут подключиться к приложениям."Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы <...> VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", — отметили в Роскомнадзоре.В 2017 году Госдума приняла закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.

https://ria.ru/20220318/vpn-1778758590.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия