https://ria.ru/20220602/vossoedinenie-1792506643.html

В Госдуме предложили ускорить воссоединение юга Украины с Россией

В Госдуме предложили ускорить воссоединение юга Украины с Россией - РИА Новости, 02.06.2022

В Госдуме предложили ускорить воссоединение юга Украины с Россией

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T05:35

2022-06-02T05:35

2022-06-02T06:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.По его мнению, освобожденные регионы в воссоединении с Россией должны пройти крымский путь. При этом Крым может поделиться опытом и стать куратором этого процесса."Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и некогда не сможет оспорить законный выбор людей. Плебисцит станет основополагающим, цементирующим и фундаментальным моментом при принятии судьбоносного решения по выбору своего будущего. Поэтому аналогов на сегодня референдуму я не вижу. Но проводить его нужно только при уверенности в полной безопасности для населения, которое по-прежнему постоянно запугивает киевский режим и украинские националисты", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792230173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, запорожская область, в мире