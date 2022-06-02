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В Госдуме предложили ускорить воссоединение юга Украины с Россией - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/vossoedinenie-1792506643.html
В Госдуме предложили ускорить воссоединение юга Украины с Россией
В Госдуме предложили ускорить воссоединение юга Украины с Россией - РИА Новости, 02.06.2022
В Госдуме предложили ускорить воссоединение юга Украины с Россией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T05:35
2022-06-02T06:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.По его мнению, освобожденные регионы в воссоединении с Россией должны пройти крымский путь. При этом Крым может поделиться опытом и стать куратором этого процесса."Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и некогда не сможет оспорить законный выбор людей. Плебисцит станет основополагающим, цементирующим и фундаментальным моментом при принятии судьбоносного решения по выбору своего будущего. Поэтому аналогов на сегодня референдуму я не вижу. Но проводить его нужно только при уверенности в полной безопасности для населения, которое по-прежнему постоянно запугивает киевский режим и украинские националисты", - подчеркнул депутат.
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россия, украина, запорожская область, в мире
05:35 02.06.2022 (обновлено: 06:40 02.06.2022)
 
В Госдуме предложили ускорить воссоединение юга Украины с Россией

Депутат Госдумы Шеремет призвал ускорить процесс интеграции юга Украины в состав России

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
"Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время. Он должен быть максимально сокращен, чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами Российской Федерации", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, освобожденные регионы в воссоединении с Россией должны пройти крымский путь. При этом Крым может поделиться опытом и стать куратором этого процесса.
"Проведение референдумов станет гарантией того, что в последующем никто и некогда не сможет оспорить законный выбор людей. Плебисцит станет основополагающим, цементирующим и фундаментальным моментом при принятии судьбоносного решения по выбору своего будущего. Поэтому аналогов на сегодня референдуму я не вижу. Но проводить его нужно только при уверенности в полной безопасности для населения, которое по-прежнему постоянно запугивает киевский режим и украинские националисты", - подчеркнул депутат.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 03:19Специальная военная операция на Украине
Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР войдут в состав России
 
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