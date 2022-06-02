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Дептранс назвал предварительную причину ДТП с автобусом в Химках

Дептранс назвал предварительную причину ДТП с автобусом в Химках - РИА Новости, 02.06.2022

Дептранс назвал предварительную причину ДТП с автобусом в Химках

По предварительной информации, водителю автобуса, наехавшего на остановку в Химках, стало плохо за рулем, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T20:20

2022-06-02T20:20

2022-06-02T20:37

происшествия

москва

химки

департамент транспорта г. москвы

авто

ленинградское шоссе

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. По предварительной информации, водителю автобуса, наехавшего на остановку в Химках, стало плохо за рулем, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Ранее сообщалось, что в 19 часов в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута."По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем. В результате ДТП автобус совершил наезд на стену выхода из подземного перехода. По предварительным данным в автобусе пострадали несколько пассажиров, им оказывается медицинская помощь. На остановке пострадавших нет", - сказано в сообщенииВ департаменте сообщили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.Также автомобилистов предупредили, что движение в сторону Москвы в районе ДТП затруднено, и порекомендовали выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20220602/postradavshie-1792742681.html

москва

химки

ленинградское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, химки, департамент транспорта г. москвы, авто, ленинградское шоссе, гибдд мвд рф