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Дептранс назвал предварительную причину ДТП с автобусом в Химках - РИА Новости, 02.06.2022
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Дептранс назвал предварительную причину ДТП с автобусом в Химках
Дептранс назвал предварительную причину ДТП с автобусом в Химках - РИА Новости, 02.06.2022
Дептранс назвал предварительную причину ДТП с автобусом в Химках
По предварительной информации, водителю автобуса, наехавшего на остановку в Химках, стало плохо за рулем, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T20:20
2022-06-02T20:37
происшествия
москва
химки
департамент транспорта г. москвы
авто
ленинградское шоссе
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. По предварительной информации, водителю автобуса, наехавшего на остановку в Химках, стало плохо за рулем, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Ранее сообщалось, что в 19 часов в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута."По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем. В результате ДТП автобус совершил наезд на стену выхода из подземного перехода. По предварительным данным в автобусе пострадали несколько пассажиров, им оказывается медицинская помощь. На остановке пострадавших нет", - сказано в сообщенииВ департаменте сообщили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.Также автомобилистов предупредили, что движение в сторону Москвы в районе ДТП затруднено, и порекомендовали выбирать пути объезда.
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происшествия, москва, химки, департамент транспорта г. москвы, авто, ленинградское шоссе, гибдд мвд рф
20:20 02.06.2022 (обновлено: 20:37 02.06.2022)
 
Дептранс назвал предварительную причину ДТП с автобусом в Химках

Дептранс: водителю автобуса, наехавшего на остановку в Химках, стало плохо за рулем

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. По предварительной информации, водителю автобуса, наехавшего на остановку в Химках, стало плохо за рулем, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Ранее сообщалось, что в 19 часов в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута.
"По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем. В результате ДТП автобус совершил наезд на стену выхода из подземного перехода. По предварительным данным в автобусе пострадали несколько пассажиров, им оказывается медицинская помощь. На остановке пострадавших нет", - сказано в сообщении
В департаменте сообщили, что причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
Также автомобилистов предупредили, что движение в сторону Москвы в районе ДТП затруднено, и порекомендовали выбирать пути объезда.
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ПроисшествияМоскваХимкиДепартамент транспорта г. МосквыАвтоЛенинградское шоссеГИБДД МВД РФ
 
 
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