https://ria.ru/20220602/vkontakte-1792621065.html

VK Fest рассказал о благотворительных инициативах на фестивале

VK Fest рассказал о благотворительных инициативах на фестивале - РИА Новости, 02.06.2022

VK Fest рассказал о благотворительных инициативах на фестивале

VK Fest рассказал, какие благотворительные инициативы ждут гостей фестиваля. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а благотворительные... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:47

2022-06-02T13:47

2022-06-02T13:47

vk fest

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. VK Fest рассказал, какие благотворительные инициативы ждут гостей фестиваля. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а благотворительные организации представят свои программы. Как и в прошлые годы, на территориях фестиваля во всех городах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, а волонтеры движения "РазДельный Сбор" организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. Еду и напитки на VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. Еду с пригодными сроками хранения, которая останется после фестиваля, отправят в приюты для животных. В Петербурге и Москве все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ и гепатиты, а фонд борьбы с инсультом ОРБИ предложит пройти УЗИ сосудов шеи. Гости VK Fest смогут поддержать некоммерческие организации и приобрести их мерч в зоне маркета. Также можно купить специальные благотворительные билеты — они стоят на 100 рублей дороже обычных. VK Fest, со своей стороны, удваивает пожертвование: с каждого проданного билета в фонды-участники поступит 200 рублей. Кроме того, традиционно фестиваль смогут бесплатно посетить воспитанники детских домов.VK Fest пройдёт с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге и Сириусе (Сочи). Впервые фестиваль пройдёт в формате digital-моста — все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения.

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