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VK Fest рассказал о благотворительных инициативах на фестивале - РИА Новости, 02.06.2022
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VK Fest рассказал о благотворительных инициативах на фестивале
VK Fest рассказал о благотворительных инициативах на фестивале - РИА Новости, 02.06.2022
VK Fest рассказал о благотворительных инициативах на фестивале
VK Fest рассказал, какие благотворительные инициативы ждут гостей фестиваля. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а благотворительные... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:47
2022-06-02T13:47
vk fest
вконтакте
санкт-петербург
москва
сочи
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. VK Fest рассказал, какие благотворительные инициативы ждут гостей фестиваля. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а благотворительные организации представят свои программы. Как и в прошлые годы, на территориях фестиваля во всех городах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, а волонтеры движения "РазДельный Сбор" организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья. Еду и напитки на VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. Еду с пригодными сроками хранения, которая останется после фестиваля, отправят в приюты для животных. В Петербурге и Москве все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ и гепатиты, а фонд борьбы с инсультом ОРБИ предложит пройти УЗИ сосудов шеи. Гости VK Fest смогут поддержать некоммерческие организации и приобрести их мерч в зоне маркета. Также можно купить специальные благотворительные билеты — они стоят на 100 рублей дороже обычных. VK Fest, со своей стороны, удваивает пожертвование: с каждого проданного билета в фонды-участники поступит 200 рублей. Кроме того, традиционно фестиваль смогут бесплатно посетить воспитанники детских домов.VK Fest пройдёт с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге и Сириусе (Сочи). Впервые фестиваль пройдёт в формате digital-моста — все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения.
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vk fest, вконтакте, санкт-петербург, москва, сочи
13:47 02.06.2022
 

VK Fest рассказал о благотворительных инициативах на фестивале

© пресс-служба ВКонтактеVK Fest
VK Fest
© пресс-служба ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. VK Fest рассказал, какие благотворительные инициативы ждут гостей фестиваля. На площадке будет организован раздельный сбор мусора, а благотворительные организации представят свои программы.
Как и в прошлые годы, на территориях фестиваля во всех городах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, а волонтеры движения "РазДельный Сбор" организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья.
Еду и напитки на VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. Еду с пригодными сроками хранения, которая останется после фестиваля, отправят в приюты для животных.
В Петербурге и Москве все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ и гепатиты, а фонд борьбы с инсультом ОРБИ предложит пройти УЗИ сосудов шеи.
Премия Новое Радио AWARDS - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:19
VK Fest пройдет одновременно в трех городах
Гости VK Fest смогут поддержать некоммерческие организации и приобрести их мерч в зоне маркета. Также можно купить специальные благотворительные билеты — они стоят на 100 рублей дороже обычных. VK Fest, со своей стороны, удваивает пожертвование: с каждого проданного билета в фонды-участники поступит 200 рублей. Кроме того, традиционно фестиваль смогут бесплатно посетить воспитанники детских домов.
VK Fest пройдёт с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге и Сириусе (Сочи). Впервые фестиваль пройдёт в формате digital-моста — все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения.
 
VK FestВКонтактеСанкт-ПетербургМоскваСочи
 
 
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