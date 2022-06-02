https://ria.ru/20220602/uragan-1792499781.html

Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом "урагане"

Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом "урагане" - РИА Новости, 02.06.2022

Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом "урагане"

Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане". РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T01:43

2022-06-02T01:43

2022-06-02T09:45

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА новости. Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане".По его словам, грядущая рецессия требует подготовительных мер со стороны банков."Лучше приготовьтесь. JP Morgan готовится, и мы будем очень консервативны с нашими балансовыми отчетами", - сказал финансист."Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом "Сэнди"… или "Эндрю", или чем-то подобным", - сказал Даймон.По его данным, текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. В МВФ вместе с тем не прогнозируют рецессию в экономике США.По итогам 2023 года, согласно прогнозу МВФ, ВВП США вырастет на 2,3%, а не на 2,6%, как ожидалось ранее. По итогам 2021 года экономика США выросла на 5,7%.По прогнозу аналитика Capital Economics Нила Ширинга (Neil Shearing), экономический спад в США будет наблюдаться во второй половине этого года, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования, а также сфера недвижимости.

https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792231225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сша, мвф, в мире