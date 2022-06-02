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Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом "урагане" - РИА Новости, 02.06.2022
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Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом "урагане"
Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом "урагане" - РИА Новости, 02.06.2022
Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом "урагане"
Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане". РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T01:43
2022-06-02T09:45
экономика
сша
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА новости. Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане".По его словам, грядущая рецессия требует подготовительных мер со стороны банков."Лучше приготовьтесь. JP Morgan готовится, и мы будем очень консервативны с нашими балансовыми отчетами", - сказал финансист."Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом "Сэнди"… или "Эндрю", или чем-то подобным", - сказал Даймон.По его данным, текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. В МВФ вместе с тем не прогнозируют рецессию в экономике США.По итогам 2023 года, согласно прогнозу МВФ, ВВП США вырастет на 2,3%, а не на 2,6%, как ожидалось ранее. По итогам 2021 года экономика США выросла на 5,7%.По прогнозу аналитика Capital Economics Нила Ширинга (Neil Shearing), экономический спад в США будет наблюдаться во второй половине этого года, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования, а также сфера недвижимости.
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экономика, сша, мвф, в мире
01:43 02.06.2022 (обновлено: 09:45 02.06.2022)
 
Глава JP Morgan предупредил о надвигающемся экономическом "урагане"

Глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане"

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкТрейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА новости. Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане".
"Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган", - цитирует Даймона CNBC.
По его словам, грядущая рецессия требует подготовительных мер со стороны банков.
"Лучше приготовьтесь. JP Morgan готовится, и мы будем очень консервативны с нашими балансовыми отчетами", - сказал финансист.
"Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом "Сэнди"… или "Эндрю", или чем-то подобным", - сказал Даймон.
По его данным, текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.
Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. В МВФ вместе с тем не прогнозируют рецессию в экономике США.
По итогам 2023 года, согласно прогнозу МВФ, ВВП США вырастет на 2,3%, а не на 2,6%, как ожидалось ранее. По итогам 2021 года экономика США выросла на 5,7%.
По прогнозу аналитика Capital Economics Нила Ширинга (Neil Shearing), экономический спад в США будет наблюдаться во второй половине этого года, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования, а также сфера недвижимости.
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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