Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине
Фомин обсудил с замгенсека ООН Гриффитсом гуманитарную ситуацию на Украине
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг в Москве с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуация на Украине и вопрос вывоза зерна, подчеркнув, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине", - сказали в ведомстве.
Фомин на встрече отметил, что механизм взаимодействия между Минобороны и управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, успешно функционирует.
В частности, уточнил замминистра, ведется регулярный обмен информацией по гуманитарным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций, успешно решена задача по эвакуации гражданского населения с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Отдельно на встрече обсуждалась проблема вывоза зерна с территории Украины. Фомин подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море.
Замминистра напомнил, что с марта открыт гумкоридор, по которому из портов Украины могут выходить суда, а ВС РФ готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод. Фомин также обратил внимание замгенсека ООН, что украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров.
На встрече было подтверждено, что Россия не будет пользоваться ситуацией для решения задач специальной военной операции.
Одновременно подчеркнуто, что продовольственный кризис связан в первую очередь с санкциями США и Запада, нарушившими логистические цепочки, в том числе ограничениями на экспорт зерна из Российской Федерации, которая является одним из главных его поставщиков, добавили в Минобороны.