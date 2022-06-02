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Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.06.2022
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Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине
Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг в Москве с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуация на Украине и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:04
2022-06-02T19:04
александр фомин
мартин гриффитс
оон
вооруженные силы рф
украина
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг в Москве с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуация на Украине и вопрос вывоза зерна, подчеркнув, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине", - сказали в ведомстве.Фомин на встрече отметил, что механизм взаимодействия между Минобороны и управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, успешно функционирует.В частности, уточнил замминистра, ведется регулярный обмен информацией по гуманитарным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций, успешно решена задача по эвакуации гражданского населения с завода "Азовсталь" в Мариуполе.Отдельно на встрече обсуждалась проблема вывоза зерна с территории Украины. Фомин подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море.Замминистра напомнил, что с марта открыт гумкоридор, по которому из портов Украины могут выходить суда, а ВС РФ готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод. Фомин также обратил внимание замгенсека ООН, что украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров.На встрече было подтверждено, что Россия не будет пользоваться ситуацией для решения задач специальной военной операции.Одновременно подчеркнуто, что продовольственный кризис связан в первую очередь с санкциями США и Запада, нарушившими логистические цепочки, в том числе ограничениями на экспорт зерна из Российской Федерации, которая является одним из главных его поставщиков, добавили в Минобороны.
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александр фомин, мартин гриффитс, оон, вооруженные силы рф, украина, россия
19:04 02.06.2022
 
Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине

Фомин обсудил с замгенсека ООН Гриффитсом гуманитарную ситуацию на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг в Москве с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуация на Украине и вопрос вывоза зерна, подчеркнув, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине", - сказали в ведомстве.
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Фомин на встрече отметил, что механизм взаимодействия между Минобороны и управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, успешно функционирует.
В частности, уточнил замминистра, ведется регулярный обмен информацией по гуманитарным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций, успешно решена задача по эвакуации гражданского населения с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Отдельно на встрече обсуждалась проблема вывоза зерна с территории Украины. Фомин подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море.
Замминистра напомнил, что с марта открыт гумкоридор, по которому из портов Украины могут выходить суда, а ВС РФ готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод. Фомин также обратил внимание замгенсека ООН, что украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров.
На встрече было подтверждено, что Россия не будет пользоваться ситуацией для решения задач специальной военной операции.
Одновременно подчеркнуто, что продовольственный кризис связан в первую очередь с санкциями США и Запада, нарушившими логистические цепочки, в том числе ограничениями на экспорт зерна из Российской Федерации, которая является одним из главных его поставщиков, добавили в Минобороны.
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Александр ФоминМартин ГриффитсООНВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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