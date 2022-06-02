https://ria.ru/20220602/ukraina-1792725985.html

Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине

Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.06.2022

Фомин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию на Украине

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг в Москве с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуация на Украине и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:04

2022-06-02T19:04

2022-06-02T19:04

александр фомин

мартин гриффитс

оон

вооруженные силы рф

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780694153_0:0:2776:1562_1920x0_80_0_0_c9771357b4b690e630dfff6154605d9a.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в четверг в Москве с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом гуманитарную ситуация на Украине и вопрос вывоза зерна, подчеркнув, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В Москве 2 июня состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которой обсуждена ситуация на Украине", - сказали в ведомстве.Фомин на встрече отметил, что механизм взаимодействия между Минобороны и управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, аккредитованным при российском военном ведомстве в Москве, успешно функционирует.В частности, уточнил замминистра, ведется регулярный обмен информацией по гуманитарным вопросам, обеспечивается безопасность конвоев международных организаций, успешно решена задача по эвакуации гражданского населения с завода "Азовсталь" в Мариуполе.Отдельно на встрече обсуждалась проблема вывоза зерна с территории Украины. Фомин подчеркнул, что Россия не блокирует украинские порты в Черном море.Замминистра напомнил, что с марта открыт гумкоридор, по которому из портов Украины могут выходить суда, а ВС РФ готовы обеспечить их безопасность на маршрутах следования до международных вод. Фомин также обратил внимание замгенсека ООН, что украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров.На встрече было подтверждено, что Россия не будет пользоваться ситуацией для решения задач специальной военной операции.Одновременно подчеркнуто, что продовольственный кризис связан в первую очередь с санкциями США и Запада, нарушившими логистические цепочки, в том числе ограничениями на экспорт зерна из Российской Федерации, которая является одним из главных его поставщиков, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790309653.html

https://ria.ru/20220602/tribunal-1792616454.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр фомин, мартин гриффитс, оон, вооруженные силы рф, украина, россия