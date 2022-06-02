https://ria.ru/20220602/ukraina-1792681030.html

Швеция направит Украине противокорабельные ракеты и противотанковое оружие

Швеция направит Украине противокорабельные ракеты и противотанковое оружие - РИА Новости, 02.06.2022

Швеция направит Украине противокорабельные ракеты и противотанковое оружие

Швеция поставит Украине противокорабельные ракеты и противотанковое оружие, а также окажет финансовую помощь военным силам этой страны, сообщила в четверг глава РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:37

2022-06-02T16:37

2022-06-02T16:38

специальная военная операция на украине

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ЦЮРИХ, 2 июн - РИА Новости. Швеция поставит Украине противокорабельные ракеты и противотанковое оружие, а также окажет финансовую помощь военным силам этой страны, сообщила в четверг глава МИД королевства Анн Линде."Швеция отправит на Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7-мм винтовки, включая боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки также включает финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро", - написала Линде в своем Twitter. В апреле шведский парламент одобрил поставку Украине 5 тысяч противотанковых гранатометов и оборудование для разминирования.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой о поставках оружия. Хотя ряд стран начал поставлять Киеву отдельные виды вооружения, украинские власти все равно недовольны. В частности, Киев не раз выступал с критикой в адрес Германии, обвиняя в слишком медленных темпах поставок. Кроме того, выступая на форуме в Давосе, Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220412/kontsert-1783142689.html

https://ria.ru/20220521/erdogan-1789935376.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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