https://ria.ru/20220602/ukraina-1792608754.html

Поставки оружия Киеву доставят больше страданий Украине, заявил Песков

Поставки оружия Киеву доставят больше страданий Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022

Поставки оружия Киеву доставят больше страданий Украине, заявил Песков

Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, а использование оружия против России лишь усугубит ситуацию и доставит... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:07

2022-06-02T13:07

2022-06-02T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, а использование оружия против России лишь усугубит ситуацию и доставит больше страданий самой Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции... Но просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220602/ukraina-1792567568.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дмитрий песков