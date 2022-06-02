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Поставки оружия Киеву доставят больше страданий Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792608754.html
Поставки оружия Киеву доставят больше страданий Украине, заявил Песков
Поставки оружия Киеву доставят больше страданий Украине, заявил Песков - РИА Новости, 02.06.2022
Поставки оружия Киеву доставят больше страданий Украине, заявил Песков
Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, а использование оружия против России лишь усугубит ситуацию и доставит... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:07
2022-06-02T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, а использование оружия против России лишь усугубит ситуацию и доставит больше страданий самой Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции... Но просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792567568.html
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в мире, украина, дмитрий песков
13:07 02.06.2022 (обновлено: 13:42 02.06.2022)
 
Поставки оружия Киеву доставят больше страданий Украине, заявил Песков

Представитель Кремля Песков: применение оружия против России усугубит ситуацию на Украине

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Накачивание Киева оружием не меняет всех параметров российской спецоперации на Украине, а использование оружия против России лишь усугубит ситуацию и доставит больше страданий самой Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобное накачивание Украины оружием каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции... Но просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие", - подчеркнул он.
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 11:08Специальная военная операция на Украине
Сенатор считает, что поставки американского оружия Украине угрожают России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий Песков
 
 
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