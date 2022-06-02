https://ria.ru/20220602/ukraina-1792591459.html

Боевой дух военных Украины падает, заявил хакер RaHDIt

Боевой дух военных Украины падает, заявил хакер RaHDIt - РИА Новости, 02.06.2022

Боевой дух военных Украины падает, заявил хакер RaHDIt

Боевой дух украинской армии падает, ее военнослужащие стремятся сохранить свои жизни в плену, но в то же время у противника еще осталось много идейных бойцов,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:25

2022-06-02T12:25

2022-06-02T12:59

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Боевой дух украинской армии падает, ее военнослужащие стремятся сохранить свои жизни в плену, но в то же время у противника еще осталось много идейных бойцов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt."Перед началом операции боевой дух у подразделений украинской армии, и национальной обороны, и теробороны был достаточно высокий. Однако в связи с потерями, которые несет украинская сторона, это не добавляет стойкости и боевого духа. Кроме того, они прекрасно видят, что в плену с украинскими военнослужащими обращаются нормально. Видя, что в плену их никто не расстреливает, никто над ними не издевается, многие украинские военнослужащие уже понимают, что сдача в плен позволит им сохранить жизнь и после войны вернуться к семьям", - сказал хакер.В то же время, добавил он, в украинских войсках есть еще много идеологически заряженных бойцов. "Последние восемь лет на Украине была очень сильная идеологическая накачка, в том числе и среди военнослужащих украинской армии, среди внутренних войск, национальной гвардии, среди сотрудников СБУ. Все неугодные, кто не был согласен с политикой действующей власти, так или иначе выдавливались. Поэтому к началу операции у них был очень высокий боевой дух: многие считали, что осталось совсем чуть-чуть - и они освободят Крым, "свои территории" в Ростовской, Белгородской, Воронежской областях... Поэтому нельзя сбрасывать это со счетов и нельзя говорить, что украинская армия сейчас находится в панике. Есть люди, которые очень сильно накачаны националистическими идеями", - сказал хакер.Он обратил внимание на тех украинских боевиков, которые оказались в плену. "Достаточно посмотреть тех бойцов, которых берут в плен: у каждого третьего татуировки с фашистской символикой... Это идеология. Это то, во что они верят. Нам, конечно, еще очень долго придется с этим работать", – сказал собеседник агентства.При этом он обратил внимание на то, что в последних месяцы обстоятельства стали работать против идеологически мотивированных украинских военных. "Очень сложно быть идейным, когда видишь, что воюешь уже не с беззащитными жителями Донбасса, а с хорошо обученной, тренированной армией", - сказал хакер.По его словам, такие выводы российские хакеры сделали в том числе на основе переписки украинских военных с их родственниками и сослуживцами.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках СБУ с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб, например азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/khaker-1792584175.html

https://ria.ru/20220602/sbu-1792580739.html

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Хакер RaHDIt: боевой дух украинской армии падает, но осталось много идейных бойцов Боевой дух украинской армии падает, ее военнослужащие стремятся сохранить свои жизни в плену, в то же время у противника осталось много идейных бойцов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDItр 2022-06-02T12:25 true PT5M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, воронежская область, донбасс, служба безопасности украины