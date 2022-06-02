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ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова

ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова - РИА Новости, 02.06.2022

ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова

Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:44

2022-06-02T11:44

2022-06-02T12:23

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" и "Азова" в районе Харькова, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова", - сообщил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)