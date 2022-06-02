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ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова - РИА Новости, 02.06.2022
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ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова
ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова - РИА Новости, 02.06.2022
ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова
Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:44
2022-06-02T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" и "Азова" в районе Харькова, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова", - сообщил он.
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Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня
Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:44 02.06.2022 (обновлено: 12:23 02.06.2022)
 
ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова

Минобороны: ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" и "Азова" в районе Харькова, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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