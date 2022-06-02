https://ria.ru/20220602/ukraina-1792577346.html
ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова
ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова - РИА Новости, 02.06.2022
ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова
Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:44
2022-06-02T11:44
2022-06-02T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792590185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9b10af98dd5c94a2d0e81790a1c5580.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, включая пункты управления украинских националистов из "Кракена" и "Азова" в районе Харькова, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова", - сообщил он.
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792590185_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8df5d5af5cf03eaa9badeefbb3faf992.jpg
Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня
Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова
2022-06-02T11:44
true
PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:44 02.06.2022 (обновлено: 12:23 02.06.2022)
ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова
Минобороны: ВС России поразили пункты управления "Кракена" и "Азова" в районе Харькова