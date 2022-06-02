https://ria.ru/20220602/ukraina-1792567203.html
Хакер RaHDIt объяснил, почему Киев не озвучивает реальные военные потери
Хакер RaHDIt объяснил, почему Киев не озвучивает реальные военные потери - РИА Новости, 02.06.2022
Хакер RaHDIt объяснил, почему Киев не озвучивает реальные военные потери
Киевский режим не озвучивает цифру реальных потерь украинской армии из-за боязни паники среди населения и военных, сообщил РИА Новости на условиях анонимности... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:08
2022-06-02T11:08
2022-06-02T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
мариуполь
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим не озвучивает цифру реальных потерь украинской армии из-за боязни паники среди населения и военных, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.Российские военные эксперты неоднократно заявляли, что цифры реальных потерь украинской армии на сегодняшний день составляют 30-35 тысяч убитыми и до 100 тысяч ранеными. При этом только уничтоженная группировка украинских сил в Мариуполе составляла порядка 20-25 тысяч человек, из которых сдались плен около 4 тысяч. Владимир Зеленский накануне озвучил данные ежедневных потерь: до 100 человек убитыми и до 500 ранеными."Это больше игра на внутреннюю аудиторию, на самих украинцев. Они сами же признали, что многие вещи они не говорили, чтобы не допустить паники, какие-то вещи они не говорят, чтобы соблюдать секретность. Как мы уже понимаем, во многих вещах они просто врут, устраивают инсценировки, что-то засекречивают", - сказал хакер.Если они будут называть конкретные цифры потерь в боях, например, в операции под Мариуполем, если они назовут, что в сутки потеряли несколько тысяч человек, это будет очень сильный удар по общественному мнению на Украине, заметил собеседник."Поэтому они и ведут себя таким образом, и какие-то радужные перспективы рисуют, и отсюда же у них разговоры о том, что победа близка, нам чуть-чуть осталось совсем, вот буквально - и враг будет разбит. Это не соответствует действительности. Как мы с вами видим после всех заявлений офиса президента Украины, самого Зеленского, все становится для них только хуже, хуже и хуже", - добавил хакер.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе страницы местных органов власти по всей стране.Также хакеры с начала спецоперации ведут информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня опубликовали сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и домашними адресами. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792537467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, мариуполь
Хакер RaHDIt объяснил, почему Киев не озвучивает реальные военные потери
Хакер RaHDIt: Киев не озвучивает реальные военные потери, боясь паники
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киевский режим не озвучивает цифру реальных потерь украинской армии из-за боязни паники среди населения и военных, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.
Российские военные эксперты неоднократно заявляли, что цифры реальных потерь украинской армии на сегодняшний день составляют 30-35 тысяч убитыми и до 100 тысяч ранеными. При этом только уничтоженная группировка украинских сил в Мариуполе
составляла порядка 20-25 тысяч человек, из которых сдались плен около 4 тысяч. Владимир Зеленский
накануне озвучил данные ежедневных потерь: до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.
"Это больше игра на внутреннюю аудиторию, на самих украинцев. Они сами же признали, что многие вещи они не говорили, чтобы не допустить паники, какие-то вещи они не говорят, чтобы соблюдать секретность. Как мы уже понимаем, во многих вещах они просто врут, устраивают инсценировки, что-то засекречивают", - сказал хакер.
Если они будут называть конкретные цифры потерь в боях, например, в операции под Мариуполем, если они назовут, что в сутки потеряли несколько тысяч человек, это будет очень сильный удар по общественному мнению на Украине
, заметил собеседник.
"Поэтому они и ведут себя таким образом, и какие-то радужные перспективы рисуют, и отсюда же у них разговоры о том, что победа близка, нам чуть-чуть осталось совсем, вот буквально - и враг будет разбит. Это не соответствует действительности. Как мы с вами видим после всех заявлений офиса президента Украины, самого Зеленского, все становится для них только хуже, хуже и хуже", - добавил хакер.
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе страницы местных органов власти по всей стране.
Также хакеры с начала спецоперации ведут информационный ресурс "Немезида"
. На нем 1 июня опубликовали сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и домашними адресами. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.