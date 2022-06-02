10:02 02.06.2022 (обновлено: 10:35 02.06.2022)
Хакеры RaHDIt подтвердили, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс
RaHDIt: хакеры располагают информацией о подготовке нападения Киева на Крым и Донбасс
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские и украинские хакеры получили подтверждение того, что военная спецоперация России на Украине предотвратила нападение украинских войск на ДНР, ЛНР и Крым, сообщил РИА Новости хакер RaHDIt на условиях анонимности.
"Вернусь к нашим друзьям из хакерской группы "Берегини", которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели", — сказал собеседник агентства.
"Понятно, что центру, который занимается психологическими операциями в Киевской области, такие мобильные комплексы, очень странно, что передали. Соответственно, они готовились", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, есть документы, сколько оружия передавали западные страны украинским войскам.
"Мы видим в ходе военной операции, как это оружие используется. Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени", — сказал хакер.
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе страницы местных органов власти по всей стране.
Также хакеры с начала спецоперации ведут информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня опубликовали сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и домашними адресами. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских силовиков, например пристрастие к азартным играм и нетрадиционные интересы.
Владимир Путин 27 апреля заявил, что начало специальной военной операции на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. По его словам, российские солдаты своим мужеством упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории России, но уже по чужим сценариям.