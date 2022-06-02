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Хакеры RaHDIt подтвердили, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/ukraina-1792537467.html
Хакеры RaHDIt подтвердили, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс
Хакеры RaHDIt подтвердили, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс - РИА Новости, 02.06.2022
Хакеры RaHDIt подтвердили, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс
Российские и украинские хакеры получили подтверждение того, что военная спецоперация России на Украине предотвратила нападение украинских войск на ДНР, ЛНР и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:02
2022-06-02T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
киев
javelin (птрк)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские и украинские хакеры получили подтверждение того, что военная спецоперация России на Украине предотвратила нападение украинских войск на ДНР, ЛНР и Крым, сообщил РИА Новости хакер RaHDIt на условиях анонимности."Вернусь к нашим друзьям из хакерской группы "Берегини", которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели", — сказал собеседник агентства.По его словам, в начале февраля поступили сведения, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, который находится в Броварах под Киевом, передали три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.Кроме того, есть документы, сколько оружия передавали западные страны украинским войскам.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе страницы местных органов власти по всей стране.Также хакеры с начала спецоперации ведут информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня опубликовали сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и домашними адресами. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских силовиков, например пристрастие к азартным играм и нетрадиционные интересы.Владимир Путин 27 апреля заявил, что начало специальной военной операции на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. По его словам, российские солдаты своим мужеством упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории России, но уже по чужим сценариям.
https://ria.ru/20220602/khakery-1792524906.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Хакер RaHDIt: спецоперация России предотвратила нападение Киева на ДНР, ЛНР и Крым
У российских и украинских хакеров есть информация, что операция России предотвратила нападение Киева на ДНР, ЛНР и Крым, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, украина, киев, javelin (птрк)
10:02 02.06.2022 (обновлено: 10:35 02.06.2022)
 
Хакеры RaHDIt подтвердили, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс

RaHDIt: хакеры располагают информацией о подготовке нападения Киева на Крым и Донбасс

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские и украинские хакеры получили подтверждение того, что военная спецоперация России на Украине предотвратила нападение украинских войск на ДНР, ЛНР и Крым, сообщил РИА Новости хакер RaHDIt на условиях анонимности.
"Вернусь к нашим друзьям из хакерской группы "Берегини", которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели", — сказал собеседник агентства.
Хакер RaHDIt об уровне подготовки украинских коллег - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах
По его словам, в начале февраля поступили сведения, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, который находится в Броварах под Киевом, передали три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.

"Понятно, что центру, который занимается психологическими операциями в Киевской области, такие мобильные комплексы, очень странно, что передали. Соответственно, они готовились", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, есть документы, сколько оружия передавали западные страны украинским войскам.

"Мы видим в ходе военной операции, как это оружие используется. Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени", — сказал хакер.

В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в том числе страницы местных органов власти по всей стране.
Также хакеры с начала спецоперации ведут информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня опубликовали сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и домашними адресами. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских силовиков, например пристрастие к азартным играм и нетрадиционные интересы.
Владимир Путин 27 апреля заявил, что начало специальной военной операции на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. По его словам, российские солдаты своим мужеством упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории России, но уже по чужим сценариям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевJavelin (ПТРК)
 
 
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