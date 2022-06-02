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Представители 115 стран и территорий примут участие в ПМЭФ
Представители 115 стран и территорий примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2022
Представители 115 стран и территорий примут участие в ПМЭФ
Представители 115 стран и территорий, включая Россию, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:21
2022-06-02T13:21
2022-06-02T13:21
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
санкт-петербург
пмэф
экономика
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
антон кобяков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Представители 115 стран и территорий, включая Россию, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.Кобяков добавил, что программа форума познакомит участников с новыми возможностями и значимыми перспективами для международного сотрудничества, которые пока не очевидны некоторым западным участникам бизнес-процессов.Как уточняет "Росконгресс", по состоянию на 1 июня участие в ПМЭФ подтвердили более 2,7 тысячи представителей бизнеса, из которых более тысячи представлены главами компаний. В ПМЭФ примут очное участие представители всех субъектов РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, пмэф, экономика, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", антон кобяков
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Представители 115 стран и территорий, включая Россию, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Юбилейный, 25-й ПМЭФ
пройдет в Санкт-Петербурге
15-18 июня.
"За две недели до Юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума свое участие подтвердили представители 115 стран и территорий, включая Россию
. Это, безусловно, показывает, что за четверть века ПМЭФ стал востребованной мировой деловой площадкой для сверки часов по международным проблемам и налаживания кооперационных связей в условиях быстро меняющейся международной обстановки", - приводит слова Кобякова фонд "Росконгресс".
Кобяков добавил, что программа форума познакомит участников с новыми возможностями и значимыми перспективами для международного сотрудничества, которые пока не очевидны некоторым западным участникам бизнес-процессов.
Как уточняет "Росконгресс", по состоянию на 1 июня участие в ПМЭФ подтвердили более 2,7 тысячи представителей бизнеса, из которых более тысячи представлены главами компаний. В ПМЭФ примут очное участие представители всех субъектов РФ.