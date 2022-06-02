https://ria.ru/20220602/uchastniki-1792609227.html

Представители 115 стран и территорий примут участие в ПМЭФ

Представители 115 стран и территорий примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2022

Представители 115 стран и территорий примут участие в ПМЭФ

Представители 115 стран и территорий, включая Россию, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:21

2022-06-02T13:21

2022-06-02T13:21

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

санкт-петербург

пмэф

экономика

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

антон кобяков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Представители 115 стран и территорий, включая Россию, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Юбилейный, 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня.Кобяков добавил, что программа форума познакомит участников с новыми возможностями и значимыми перспективами для международного сотрудничества, которые пока не очевидны некоторым западным участникам бизнес-процессов.Как уточняет "Росконгресс", по состоянию на 1 июня участие в ПМЭФ подтвердили более 2,7 тысячи представителей бизнеса, из которых более тысячи представлены главами компаний. В ПМЭФ примут очное участие представители всех субъектов РФ.

https://ria.ru/20220601/sotsplatforma-1792286346.html

россия

санкт-петербург

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Алёна Пава

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Алёна Пава

петербургский международный экономический форум (фонд), россия, санкт-петербург, пмэф, экономика, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", антон кобяков