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Депутат Госдумы назвал главную проблему этого туристического сезона
Депутат Госдумы назвал главную проблему этого туристического сезона - РИА Новости, 02.06.2022
Депутат Госдумы назвал главную проблему этого туристического сезона
Транспортная доступность стала основной проблемой в этом туристическом сезоне, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:35
2022-06-02T19:35
2022-06-02T19:48
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Транспортная доступность стала основной проблемой в этом туристическом сезоне, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.Тарбаев добавил, что РЖД предпринимает все возможное для обеспечения транспортной доступности."Все составы, которые есть, все задействованы. РЖД принимает беспрецедентные усилия. Все, что может железная дорога, все запускает", — заключил он.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 6 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, ржд, туризм, туристы, транспорт, поезда
19:35 02.06.2022 (обновлено: 19:48 02.06.2022)
Депутат Госдумы назвал главную проблему этого туристического сезона
Депутат Тарбаев: транспортная доступность — главная проблема этого туристического сезона