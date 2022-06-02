https://ria.ru/20220602/turizm-1792695275.html

Депутат Госдумы назвал главную проблему этого туристического сезона

Депутат Госдумы назвал главную проблему этого туристического сезона - РИА Новости, 02.06.2022

Депутат Госдумы назвал главную проблему этого туристического сезона

Транспортная доступность стала основной проблемой в этом туристическом сезоне, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:35

2022-06-02T19:35

2022-06-02T19:48

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Транспортная доступность стала основной проблемой в этом туристическом сезоне, заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.Тарбаев добавил, что РЖД предпринимает все возможное для обеспечения транспортной доступности."Все составы, которые есть, все задействованы. РЖД принимает беспрецедентные усилия. Все, что может железная дорога, все запускает", — заключил он.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. На данный момент он продлен до 6 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, ржд, туризм, туристы, транспорт, поезда