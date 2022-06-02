https://ria.ru/20220602/tunis-1792502128.html
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции - РИА Новости, 02.06.2022
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции
Президент Туниса Кайс Саид издал указ об освобождении с должностей 57 судей, обвинив их в коррупции и халатности, сообщает радиостанция Mosaique FM. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T02:52
2022-06-02T02:52
2022-06-02T02:52
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КАИР, 2 июн - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид издал указ об освобождении с должностей 57 судей, обвинив их в коррупции и халатности, сообщает радиостанция Mosaique FM.В среду Саид на заседании кабинета министров подверг жесткой критике целый ряд представителей судейского корпуса. По его словам, десятки судей оказались "замешаны в коррупции, халатности, а также подозреваются в препятствовании следствию в делах, связанных с терроризмом".Президент Туниса в феврале подписал указ о роспуске Высшего судебного совета республики после обвинений его членов в коррупции, а позже создал временный совет.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда" президент Туниса с 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьера Хишама аль-Мешиши, а затем - ряд министров. Саид позже назначил нового премьера.Партия "Ан-Нахда", возглавляемая спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши, призвала Саида к национальному диалогу для решения проблем, но назвала его действия неконституционными и равноценными перевороту. Саид 30 марта 2022 года распустил парламент, "чтобы сохранить государство и его институты".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна)
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции
Mosaique FM: президент Туниса Кайс Саид уволил 57 судей, обвинив их в коррупции
КАИР, 2 июн - РИА Новости.
Президент Туниса Кайс Саид издал указ об освобождении с должностей 57 судей, обвинив их в коррупции и халатности, сообщает
радиостанция Mosaique FM.
"Опубликован указ президента…об освобождении от должностей 57 судей", - приводит радиостанция указ главы арабской республики.
В среду Саид на заседании кабинета министров подверг жесткой критике целый ряд представителей судейского корпуса. По его словам, десятки судей оказались "замешаны в коррупции, халатности, а также подозреваются в препятствовании следствию в делах, связанных с терроризмом".
Президент Туниса
в феврале подписал указ о роспуске Высшего судебного совета республики после обвинений его членов в коррупции, а позже создал временный совет.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда" президент Туниса с 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьера Хишама аль-Мешиши, а затем - ряд министров. Саид позже назначил нового премьера.
Партия "Ан-Нахда", возглавляемая спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши, призвала Саида к национальному диалогу для решения проблем, но назвала его действия неконституционными и равноценными перевороту. Саид 30 марта 2022 года распустил парламент, "чтобы сохранить государство и его институты".