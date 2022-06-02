Рейтинг@Mail.ru
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/tunis-1792502128.html
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции - РИА Новости, 02.06.2022
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции
Президент Туниса Кайс Саид издал указ об освобождении с должностей 57 судей, обвинив их в коррупции и халатности, сообщает радиостанция Mosaique FM. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T02:52
2022-06-02T02:52
в мире
тунис (страна)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275549_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_160c7995c1cc419748f148f3a94f5b39.jpg
КАИР, 2 июн - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид издал указ об освобождении с должностей 57 судей, обвинив их в коррупции и халатности, сообщает радиостанция Mosaique FM.В среду Саид на заседании кабинета министров подверг жесткой критике целый ряд представителей судейского корпуса. По его словам, десятки судей оказались "замешаны в коррупции, халатности, а также подозреваются в препятствовании следствию в делах, связанных с терроризмом".Президент Туниса в феврале подписал указ о роспуске Высшего судебного совета республики после обвинений его членов в коррупции, а позже создал временный совет.На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда" президент Туниса с 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьера Хишама аль-Мешиши, а затем - ряд министров. Саид позже назначил нового премьера.Партия "Ан-Нахда", возглавляемая спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши, призвала Саида к национальному диалогу для решения проблем, но назвала его действия неконституционными и равноценными перевороту. Саид 30 марта 2022 года распустил парламент, "чтобы сохранить государство и его институты".
https://ria.ru/20220115/kazn-1767949623.html
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586275549_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fc9d22172b044e28bd3a1a479f39730c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тунис (страна)
02:52 02.06.2022
 
СМИ: президент Туниса уволил 57 судей, обвинив их в коррупции

Mosaique FM: президент Туниса Кайс Саид уволил 57 судей, обвинив их в коррупции

© Depositphotos / christophe.cappelliТунис
Тунис - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Depositphotos / christophe.cappelli
Тунис. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 2 июн - РИА Новости. Президент Туниса Кайс Саид издал указ об освобождении с должностей 57 судей, обвинив их в коррупции и халатности, сообщает радиостанция Mosaique FM.
"Опубликован указ президента…об освобождении от должностей 57 судей", - приводит радиостанция указ главы арабской республики.
В среду Саид на заседании кабинета министров подверг жесткой критике целый ряд представителей судейского корпуса. По его словам, десятки судей оказались "замешаны в коррупции, халатности, а также подозреваются в препятствовании следствию в делах, связанных с терроризмом".
Президент Туниса в феврале подписал указ о роспуске Высшего судебного совета республики после обвинений его членов в коррупции, а позже создал временный совет.
На фоне массовых акций протеста против парламента и исламистской партии "Ан-Нахда" президент Туниса с 25 июля 2021 года приостановил работу заксобрания и отправил в отставку сначала премьера Хишама аль-Мешиши, а затем - ряд министров. Саид позже назначил нового премьера.
Партия "Ан-Нахда", возглавляемая спикером парламента Рашидом аль-Ганнуши, призвала Саида к национальному диалогу для решения проблем, но назвала его действия неконституционными и равноценными перевороту. Саид 30 марта 2022 года распустил парламент, "чтобы сохранить государство и его институты".
Сотрудник антитеррористической полиции Туниса - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 05:14
В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни
 
В миреТунис (страна)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала