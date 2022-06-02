https://ria.ru/20220602/tts-1792520420.html
В Астрахани загорелся торговый центр
В Астрахани загорелся торговый центр - РИА Новости, 02.06.2022
В Астрахани загорелся торговый центр
Торговый центр "Айсберг" загорелся в Астрахани, эвакуированы два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:04
2022-06-02T09:04
2022-06-02T09:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Торговый центр "Айсберг" загорелся в Астрахани, эвакуированы два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 8.34 (7.34 мск) поступило сообщение о загорании в отделе на первом этаже ТЦ "Айсберг" по адресу улица Победы, 53д", - сказал он.Эвакуированы два человека, от госпитализации они отказались.Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 36 человек личного состава.
https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html
астрахань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань
В Астрахани загорелся торговый центр
В Астрахани загорелся торговый центр, эвакуированы два человека