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В Астрахани загорелся торговый центр - РИА Новости, 02.06.2022
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В Астрахани загорелся торговый центр
В Астрахани загорелся торговый центр - РИА Новости, 02.06.2022
В Астрахани загорелся торговый центр
Торговый центр "Айсберг" загорелся в Астрахани, эвакуированы два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:04
2022-06-02T09:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Торговый центр "Айсберг" загорелся в Астрахани, эвакуированы два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 8.34 (7.34 мск) поступило сообщение о загорании в отделе на первом этаже ТЦ "Айсберг" по адресу улица Победы, 53д", - сказал он.Эвакуированы два человека, от госпитализации они отказались.Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 36 человек личного состава.
https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань
09:04 02.06.2022
 
В Астрахани загорелся торговый центр

В Астрахани загорелся торговый центр, эвакуированы два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Торговый центр "Айсберг" загорелся в Астрахани, эвакуированы два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 8.34 (7.34 мск) поступило сообщение о загорании в отделе на первом этаже ТЦ "Айсберг" по адресу улица Победы, 53д", - сказал он.
Эвакуированы два человека, от госпитализации они отказались.
Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 36 человек личного состава.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Астрахань
 
 
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