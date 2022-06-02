https://ria.ru/20220602/tts-1792520420.html

В Астрахани загорелся торговый центр

В Астрахани загорелся торговый центр - РИА Новости, 02.06.2022

В Астрахани загорелся торговый центр

Торговый центр "Айсберг" загорелся в Астрахани, эвакуированы два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:04

2022-06-02T09:04

2022-06-02T09:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_1cfe861e5e5c8e57ade8fac1845af470.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Торговый центр "Айсберг" загорелся в Астрахани, эвакуированы два человека, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 8.34 (7.34 мск) поступило сообщение о загорании в отделе на первом этаже ТЦ "Айсберг" по адресу улица Победы, 53д", - сказал он.Эвакуированы два человека, от госпитализации они отказались.Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работают 13 единиц техники и 36 человек личного состава.

https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань