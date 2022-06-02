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Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/tribunal-1792616454.html
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе - РИА Новости, 02.06.2022
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:29
2022-06-02T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
днр
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина."Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности мариупольский, трибунал пройдет в городе Мариуполь", — сказала депутат.На скамье подсудимых также окажутся "инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники", а также "физические и юридические лица, которые финансировали этот терроризм", добавила она.Вчера Шишкина заявила, что он может состояться до конца лета. Сейчас генпрокуратура ДНР и российские ведомства разрабатывают его устав, доказательную базу собирает региональный аппарат уполномоченного по правам человека. По словам представителя республиканского парламента, процесс не будет привязан к национальному законодательству. На трибунал также могут позвать представителей европейских стран, однако каких именно, пока не уточнялось.Националисты полка "Азов", на бойцов которого в России заведены уголовные дела, сдались в плен после того, как российские военные взяли под контроль территорию мариупольского завода "Азовсталь". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/tribunal-1792609889.html
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в мире, днр, мариуполь, вооруженные силы украины
13:29 02.06.2022 (обновлено: 15:06 02.06.2022)
 
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе

Парламент ДНР: промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.
"Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности мариупольский, трибунал пройдет в городе Мариуполь", — сказала депутат.
На скамье подсудимых также окажутся "инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники", а также "физические и юридические лица, которые финансировали этот терроризм", добавила она.
Вчера Шишкина заявила, что он может состояться до конца лета. Сейчас генпрокуратура ДНР и российские ведомства разрабатывают его устав, доказательную базу собирает региональный аппарат уполномоченного по правам человека.
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 13:10Специальная военная операция на Украине
В ДНР пообещали соответствие устава трибунала международным конвенциям
По словам представителя республиканского парламента, процесс не будет привязан к национальному законодательству. На трибунал также могут позвать представителей европейских стран, однако каких именно, пока не уточнялось.
Националисты полка "Азов", на бойцов которого в России заведены уголовные дела, сдались в плен после того, как российские военные взяли под контроль территорию мариупольского завода "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, уже существенно снижен боевой потенциал ВСУ. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 19:24Специальная военная операция на Украине
В состав трибунала над боевиками могут войти представители стран Европы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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