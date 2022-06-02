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В ДНР пообещали соответствие устава трибунала международным конвенциям - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/tribunal-1792609889.html
В ДНР пообещали соответствие устава трибунала международным конвенциям
В ДНР пообещали соответствие устава трибунала международным конвенциям - РИА Новости, 02.06.2022
В ДНР пообещали соответствие устава трибунала международным конвенциям
Устав международного трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать всем нормам конвенций по защите прав человека, сказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:10
2022-06-02T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Устав международного трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать всем нормам конвенций по защите прав человека, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. В среду Шишкина заявила, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй Мировой войны."Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики… мы ознакомимся с документом, который соблюдает нормы всех конвенций о защите прав человека", - сказала Шишкина.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/tribunal-1791947096.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
13:10 02.06.2022
 
В ДНР пообещали соответствие устава трибунала международным конвенциям

Депутат ДНР Шишкина пообещала соответствие устава трибунала международным конвенциям

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Устав международного трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать всем нормам конвенций по защите прав человека, сказала РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. В среду Шишкина заявила, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй Мировой войны.
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Первый этап трибунала не за горами, заявил Пушилин
"Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики… мы ознакомимся с документом, который соблюдает нормы всех конвенций о защите прав человека", - сказала Шишкина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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