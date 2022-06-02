https://ria.ru/20220602/tovar-1792498537.html

Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас

Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас - РИА Новости, 02.06.2022

Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас

Примерно 95 процентов автовладельцев в России покупают зимнюю резину, когда "жареный петух клюнет", считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T02:10

2022-06-02T02:10

2022-06-02T02:10

авто

максим кадаков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Примерно 95 процентов автовладельцев в России покупают зимнюю резину, когда "жареный петух клюнет", считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему к холодному сезону стоит готовиться в июне.Большинство российских водителей покупают летние шины весной, а зимние – осенью, отметил Кадаков.Однако сезонные товары намного выгоднее покупать тогда, когда спрос на них невелик, продолжил Кадаков. Автоэксперт сравнил зимние шины с шубами. По его мнению, осенью цены на эти товары будут выше, чем в начале лета."Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купит шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины – это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Одновременно и цены приближаются к пику", – заключил Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20211204/rezina-1762046252.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, максим кадаков