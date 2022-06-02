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Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас - РИА Новости, 02.06.2022
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Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас
Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас - РИА Новости, 02.06.2022
Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас
Примерно 95 процентов автовладельцев в России покупают зимнюю резину, когда "жареный петух клюнет", считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T02:10
2022-06-02T02:10
авто
максим кадаков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Примерно 95 процентов автовладельцев в России покупают зимнюю резину, когда "жареный петух клюнет", считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему к холодному сезону стоит готовиться в июне.Большинство российских водителей покупают летние шины весной, а зимние – осенью, отметил Кадаков.Однако сезонные товары намного выгоднее покупать тогда, когда спрос на них невелик, продолжил Кадаков. Автоэксперт сравнил зимние шины с шубами. По его мнению, осенью цены на эти товары будут выше, чем в начале лета."Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купит шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины – это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Одновременно и цены приближаются к пику", – заключил Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20211204/rezina-1762046252.html
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Алексей Калабанов
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авто, максим кадаков
02:10 02.06.2022
 
Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас

Эксперт Кадаков посоветовал россиянам покупать зимние шины летом из-за их цены

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСезонная замена автомобильной резины на зимнюю
Сезонная замена автомобильной резины на зимнюю - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сезонная замена автомобильной резины на зимнюю. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Примерно 95 процентов автовладельцев в России покупают зимнюю резину, когда "жареный петух клюнет", считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему к холодному сезону стоит готовиться в июне.
Большинство российских водителей покупают летние шины весной, а зимние – осенью, отметил Кадаков.
"Зимние шины для автомобилей 95 процентов покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Это классическое поведение покупателей", – считает он.
Однако сезонные товары намного выгоднее покупать тогда, когда спрос на них невелик, продолжил Кадаков. Автоэксперт сравнил зимние шины с шубами. По его мнению, осенью цены на эти товары будут выше, чем в начале лета.
"Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купит шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины – это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Одновременно и цены приближаются к пику", – заключил Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.
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4 декабря 2021, 04:00Сказано в эфире
Эксперт дал советы водителям, не успевшим сменить летнюю резину на зимнюю
 
АвтоМаксим Кадаков
 
 
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