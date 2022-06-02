Не только шубы: назван товар, который выгодно купить прямо сейчас
Эксперт Кадаков посоветовал россиянам покупать зимние шины летом из-за их цены
Сезонная замена автомобильной резины на зимнюю. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Примерно 95 процентов автовладельцев в России покупают зимнюю резину, когда "жареный петух клюнет", считает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему к холодному сезону стоит готовиться в июне.
Большинство российских водителей покупают летние шины весной, а зимние – осенью, отметил Кадаков.
"Зимние шины для автомобилей 95 процентов покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Это классическое поведение покупателей", – считает он.
Однако сезонные товары намного выгоднее покупать тогда, когда спрос на них невелик, продолжил Кадаков. Автоэксперт сравнил зимние шины с шубами. По его мнению, осенью цены на эти товары будут выше, чем в начале лета.
"Понятно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать. Те, кто купит шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. Учитывая, что шины – это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Одновременно и цены приближаются к пику", – заключил Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.