https://ria.ru/20220602/tolstoy-1792575334.html

Советник президента Толстой прокомментировал ситуацию с уехавшими артистами

Советник президента Толстой прокомментировал ситуацию с уехавшими артистами - РИА Новости, 02.06.2022

Советник президента Толстой прокомментировал ситуацию с уехавшими артистами

Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой заявил РИА Новости, что не осуждает уехавших за рубеж российских артистов, но это не касается тех,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:34

2022-06-02T11:34

2022-06-02T11:34

культура

общество

владимир толстой

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой заявил РИА Новости, что не осуждает уехавших за рубеж российских артистов, но это не касается тех, кто позволяет себе "некрасивые комментарии" о Родине."Я думаю, это моральный выбор каждого человека, люди имеют на него право. Я отношусь без осуждения, если это, конечно, не люди, которые позволяют себе какие-то некрасивые комментарии по отношению к стране, в которой они стали известными, знаменитыми, где достигли успехов", - сказал он.По словам Толстого, некоторые фразы "говорятся сгоряча и на эмоциях", тем не менее, подчеркнул собеседник агентства, необходимо быть сдержаннее. Кроме того, считает он, многие негативные комментарии артистов о стране вызваны давлением недружественных стран. "К сожалению, от людей, оказавшихся на территории недружественных стран, практически требуют говорить какие-то вещи против нашей страны. Это ловушка, западня, по большому счету", - сказал он.

https://ria.ru/20220531/liberaly-1791830210.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир толстой