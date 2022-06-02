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Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
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Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян
Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян - РИА Новости, 02.06.2022
Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян
Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:04
2022-06-02T06:05
евразийский экономический союз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
здоровье - общество
в мире
оспа обезьян
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в том числе на российские тест-систем, сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что Роспотребнадзор представил научные разработки для противодействия вирусу на международной конференции, организованной ВОЗ.Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на консультативную и практическую помощь в противодействии распространению вируса оспы обезьян, в том числе на использование российских тест-систем, пояснили в пресс-службе.При необходимости партнерам окажут соответствующая помощь, отметили в ведомстве.
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евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, здоровье - общество, в мире, оспа обезьян
06:04 02.06.2022 (обновлено: 06:05 02.06.2022)
 
Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян

Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС на российские тест-системы на оспу обезьян

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в том числе на российские тест-систем, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Роспотребнадзор представил научные разработки для противодействия вирусу на международной конференции, организованной ВОЗ.
"Российские разработки вызвали большой интерес. Состоявшаяся дискуссия подтвердила неизменно важную роль и значимый вклад российской науки в мировые усилия по борьбе с угрозами эпидемий",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на консультативную и практическую помощь в противодействии распространению вируса оспы обезьян, в том числе на использование российских тест-систем, пояснили в пресс-службе.
При необходимости партнерам окажут соответствующая помощь, отметили в ведомстве.
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 18:18
Около 70 человек умерли с начала года от оспы обезьян в пяти странах Африки
 
Евразийский экономический союзФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗЗдоровье - ОбществоВ миреОспа обезьян
 
 
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