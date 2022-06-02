06:04 02.06.2022 (обновлено: 06:05 02.06.2022)
Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян
Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС на российские тест-системы на оспу обезьян
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в том числе на российские тест-систем, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Роспотребнадзор представил научные разработки для противодействия вирусу на международной конференции, организованной ВОЗ.
"Российские разработки вызвали большой интерес. Состоявшаяся дискуссия подтвердила неизменно важную роль и значимый вклад российской науки в мировые усилия по борьбе с угрозами эпидемий",- говорится в сообщении.
Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на консультативную и практическую помощь в противодействии распространению вируса оспы обезьян, в том числе на использование российских тест-систем, пояснили в пресс-службе.
При необходимости партнерам окажут соответствующая помощь, отметили в ведомстве.