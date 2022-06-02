https://ria.ru/20220602/testy-1792507369.html

Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян

Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян - РИА Новости, 02.06.2022

Роспотребнадзор получил запросы от ряда стран на тесты на оспу обезьян

Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T06:04

2022-06-02T06:04

2022-06-02T06:05

евразийский экономический союз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

здоровье - общество

в мире

оспа обезьян

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в том числе на российские тест-систем, сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что Роспотребнадзор представил научные разработки для противодействия вирусу на международной конференции, организованной ВОЗ.Роспотребнадзор уже получил запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона ВОЗ на консультативную и практическую помощь в противодействии распространению вируса оспы обезьян, в том числе на использование российских тест-систем, пояснили в пресс-службе.При необходимости партнерам окажут соответствующая помощь, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220601/ospa-1792441436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, здоровье - общество, в мире, оспа обезьян