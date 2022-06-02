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В МИД пообещали ответить на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе

В МИД пообещали ответить на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе - РИА Новости, 02.06.2022

В МИД пообещали ответить на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе

Москва не оставит без ответа запрет на вещание трех российских телеканалов в ЕС в рамках шестого пакета санкций, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:47

2022-06-02T17:47

2022-06-02T18:16

санкции в отношении россии

россия

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва не оставит без ответа запрет на вещание трех российских телеканалов в ЕС в рамках шестого пакета санкций, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."В любом случае все вот эти так называемые санкции, которые они, наверное, сами уже устали придумывать новые, они, конечно, не останутся без ответа. Каким конкретно будет этот ответ, будут наши соответствующие структуры и ведомства решать", - сказал Иванов журналистам, отвечая на вопрос о возможности зеркальных мер России на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе.В ночь на 31 мая лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. А ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета.

https://ria.ru/20220518/cbc-1789283832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)