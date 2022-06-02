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В МИД пообещали ответить на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе - РИА Новости, 02.06.2022
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В МИД пообещали ответить на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе
В МИД пообещали ответить на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе - РИА Новости, 02.06.2022
В МИД пообещали ответить на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе
Москва не оставит без ответа запрет на вещание трех российских телеканалов в ЕС в рамках шестого пакета санкций, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:47
2022-06-02T18:16
санкции в отношении россии
россия
в мире
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва не оставит без ответа запрет на вещание трех российских телеканалов в ЕС в рамках шестого пакета санкций, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."В любом случае все вот эти так называемые санкции, которые они, наверное, сами уже устали придумывать новые, они, конечно, не останутся без ответа. Каким конкретно будет этот ответ, будут наши соответствующие структуры и ведомства решать", - сказал Иванов журналистам, отвечая на вопрос о возможности зеркальных мер России на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе.В ночь на 31 мая лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. А ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета.
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санкции в отношении россии, россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:47 02.06.2022 (обновлено: 18:16 02.06.2022)
 
В МИД пообещали ответить на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе

МИД: запрет вещания трех российских телеканалов в Евросоюзе не останется без ответа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва не оставит без ответа запрет на вещание трех российских телеканалов в ЕС в рамках шестого пакета санкций, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"В любом случае все вот эти так называемые санкции, которые они, наверное, сами уже устали придумывать новые, они, конечно, не останутся без ответа. Каким конкретно будет этот ответ, будут наши соответствующие структуры и ведомства решать", - сказал Иванов журналистам, отвечая на вопрос о возможности зеркальных мер России на запрет вещания трех телеканалов в Евросоюзе.
В ночь на 31 мая лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по поводу шестого пакета санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. А ранее в четверг постпреды ЕС утвердили юридические тексты этого пакета.
Центральный офис Си-Би-Си (CBC) в Торонто, Канада - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 16:57
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве
 
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