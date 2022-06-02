https://ria.ru/20220602/teatr-1792558186.html

Александр Калягин встречает артистов из 15 стран в летней школе СТД

Александр Калягин встречает артистов из 15 стран в летней школе СТД - РИА Новости, 02.06.2022

Александр Калягин встречает артистов из 15 стран в летней школе СТД

Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России начинает работу в четверг в подмосковном Звенигороде, в ней примут участие 95 артистов... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:49

2022-06-02T10:49

2022-06-02T10:49

культура

звенигород

московская область (подмосковье)

россия

снг

александр калягин

союз театральных деятелей россии

новости культуры

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России начинает работу в четверг в подмосковном Звенигороде, в ней примут участие 95 артистов из 15 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД."Мне кажется, это очень важно. Кто-то пытается изолировать Россию из мирового культурного процесса, а мы, напротив, приглашаем артистов из разных стран. Приглашаем, чтобы научить актерскому мастерству, познакомить с нашей культурой, причем делаем это совершенно бесплатно", – добавил он.Калягин уверен, что "в Звенигороде будет царить по-настоящему творческая атмосфера, что этот месяц, проведенный в школе, запомнится всем участникам надолго и что у каждого появятся новые друзья из разных стран".Церемония открытия школы по традиции пройдет на открытом воздухе в Звенигороде. Молодых артистов ждет праздничный концерт. В программе – выступление театральной компании "Антикварный цирк" в постановке Елены Польди – режиссера Цирка на Цветном бульваре, а также кавер-группы "ВИА Прямой эфир".Педагогический состав школы – специалисты ведущих театральных вузов России. Основная профессиональная дисциплина – мастерство актера – представлена четырьмя мастерскими с уникальными методиками под руководством Анны Ивановой-Брашинской, Игоря Яцко, Михаила Чумаченко, Валерия Караваева. При этом будущий участник проекта может выбрать наставника.Программа театральной школы представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. За время обучения студенты проходят подготовку по таким дисциплинам, как вокал, сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и сценический бой. Первая половина дня будет посвящена занятиям с педагогами и мастерами, вторая – репетициям спектаклей. Отдельной программой традиционно будут мастер-классы.По окончании школы выпускники получают диплом о повышении квалификации. Обучение в школе – бесплатное.В рамках образовательной программы будут осуществлены постановки пяти спектаклей: двух драматических, кукольного, пластического и экспериментального. Выпускные спектакли пройдут с 23 по 27 мая на театральных площадках Москвы и Подмосковья. Вход на них будет свободным.Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке министерств культуры России и Московской области.

https://ria.ru/20220602/teatr-1792298243.html

https://ria.ru/20220525/kalyagin-1790332662.html

звенигород

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

звенигород, московская область (подмосковье), россия, снг, александр калягин, союз театральных деятелей россии, новости культуры, театр, актеры