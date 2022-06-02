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Александр Калягин встречает артистов из 15 стран в летней школе СТД - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220602/teatr-1792558186.html
Александр Калягин встречает артистов из 15 стран в летней школе СТД
Александр Калягин встречает артистов из 15 стран в летней школе СТД - РИА Новости, 02.06.2022
Александр Калягин встречает артистов из 15 стран в летней школе СТД
Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России начинает работу в четверг в подмосковном Звенигороде, в ней примут участие 95 артистов... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:49
2022-06-02T10:49
культура
звенигород
московская область (подмосковье)
россия
снг
александр калягин
союз театральных деятелей россии
новости культуры
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России начинает работу в четверг в подмосковном Звенигороде, в ней примут участие 95 артистов из 15 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД."Мне кажется, это очень важно. Кто-то пытается изолировать Россию из мирового культурного процесса, а мы, напротив, приглашаем артистов из разных стран. Приглашаем, чтобы научить актерскому мастерству, познакомить с нашей культурой, причем делаем это совершенно бесплатно", – добавил он.Калягин уверен, что "в Звенигороде будет царить по-настоящему творческая атмосфера, что этот месяц, проведенный в школе, запомнится всем участникам надолго и что у каждого появятся новые друзья из разных стран".Церемония открытия школы по традиции пройдет на открытом воздухе в Звенигороде. Молодых артистов ждет праздничный концерт. В программе – выступление театральной компании "Антикварный цирк" в постановке Елены Польди – режиссера Цирка на Цветном бульваре, а также кавер-группы "ВИА Прямой эфир".Педагогический состав школы – специалисты ведущих театральных вузов России. Основная профессиональная дисциплина – мастерство актера – представлена четырьмя мастерскими с уникальными методиками под руководством Анны Ивановой-Брашинской, Игоря Яцко, Михаила Чумаченко, Валерия Караваева. При этом будущий участник проекта может выбрать наставника.Программа театральной школы представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. За время обучения студенты проходят подготовку по таким дисциплинам, как вокал, сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и сценический бой. Первая половина дня будет посвящена занятиям с педагогами и мастерами, вторая – репетициям спектаклей. Отдельной программой традиционно будут мастер-классы.По окончании школы выпускники получают диплом о повышении квалификации. Обучение в школе – бесплатное.В рамках образовательной программы будут осуществлены постановки пяти спектаклей: двух драматических, кукольного, пластического и экспериментального. Выпускные спектакли пройдут с 23 по 27 мая на театральных площадках Москвы и Подмосковья. Вход на них будет свободным.Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке министерств культуры России и Московской области.
https://ria.ru/20220602/teatr-1792298243.html
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звенигород, московская область (подмосковье), россия, снг, александр калягин, союз театральных деятелей россии, новости культуры, театр, актеры
10:49 02.06.2022
 
Александр Калягин встречает артистов из 15 стран в летней школе СТД

Более 90 артистов из 15 стран приехали в летнюю школу Союза театральных деятелей России

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России начинает работу в четверг в подмосковном Звенигороде, в ней примут участие 95 артистов из 15 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе СТД.
"Вопреки всем сложностям наша школа сохранила статус международной — в Звенигород приедут 95 молодых актеров из 15 стран мира. Кроме артистов из российских городов, в нашей школе будут учиться актеры из стран ближнего зарубежья, а также из Болгарии, Турции, Финляндии, Италии, Монголии, Ливана", – сказал РИА Новости председатель союза Александр Калягин.
"Мне кажется, это очень важно. Кто-то пытается изолировать Россию из мирового культурного процесса, а мы, напротив, приглашаем артистов из разных стран. Приглашаем, чтобы научить актерскому мастерству, познакомить с нашей культурой, причем делаем это совершенно бесплатно", – добавил он.
Калягин уверен, что "в Звенигороде будет царить по-настоящему творческая атмосфера, что этот месяц, проведенный в школе, запомнится всем участникам надолго и что у каждого появятся новые друзья из разных стран".
Церемония открытия школы по традиции пройдет на открытом воздухе в Звенигороде. Молодых артистов ждет праздничный концерт. В программе – выступление театральной компании "Антикварный цирк" в постановке Елены Польди – режиссера Цирка на Цветном бульваре, а также кавер-группы "ВИА Прямой эфир".
Педагогический состав школы – специалисты ведущих театральных вузов России. Основная профессиональная дисциплина – мастерство актера – представлена четырьмя мастерскими с уникальными методиками под руководством Анны Ивановой-Брашинской, Игоря Яцко, Михаила Чумаченко, Валерия Караваева. При этом будущий участник проекта может выбрать наставника.
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Программа театральной школы представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. За время обучения студенты проходят подготовку по таким дисциплинам, как вокал, сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и сценический бой. Первая половина дня будет посвящена занятиям с педагогами и мастерами, вторая – репетициям спектаклей. Отдельной программой традиционно будут мастер-классы.
По окончании школы выпускники получают диплом о повышении квалификации. Обучение в школе – бесплатное.
В рамках образовательной программы будут осуществлены постановки пяти спектаклей: двух драматических, кукольного, пластического и экспериментального. Выпускные спектакли пройдут с 23 по 27 мая на театральных площадках Москвы и Подмосковья. Вход на них будет свободным.
Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке министерств культуры России и Московской области.
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КультураЗвенигородМосковская область (Подмосковье)РоссияСНГАлександр КалягинСоюз театральных деятелей РоссииНовости культурыТеатрактеры
 
 
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