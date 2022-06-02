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Князев, Усатова, Меньшиков: какие спектакли со звездами смотреть в июне - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
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Князев, Усатова, Меньшиков: какие спектакли со звездами смотреть в июне
Князев, Усатова, Меньшиков: какие спектакли со звездами смотреть в июне - РИА Новости, 02.06.2022
Князев, Усатова, Меньшиков: какие спектакли со звездами смотреть в июне
В первом летнем месяце в театрах — премьеры, капустники и финальные показы популярных спектаклей. Ставят новых российских драматургов, классиков, интерпретируют РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:00
2022-06-02T08:06
константин богомолов
энтони хопкинс
евгений князев
россия
москва
пермь
новосибирский театр оперы и балета
мариинский театр
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В первом летнем месяце в театрах — премьеры, капустники и финальные показы популярных спектаклей. Ставят новых российских драматургов, классиков, интерпретируют Шекспира на современный манер. Играют звезды: Алентова и Князев, Кутепова и Иванова. О том, что стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.Зеллер в ВахтанговскомФранцуз Флориан Зеллер известен в России по театральной трилогии "Папа", "Мама", "Сын" и фильму "Отец", за роль в котором в прошлом году Энтони Хопкинс получил "Оскар".В Театре имени Евгения Вахтангова (впервые в Москве) ставят одну из ранних пьес драматурга — "Обратная сторона медали".Семейная пара зашла в отношениях в тупик. У каждого своя жизнь, но все же они любят друг друга. Их друг, чей брак закончился разводом, приходит к ним в гости с новой пассией. Вокруг этого и строится сюжет.Причем зрители слышат внутренние монологи персонажей, которые часто не соответствуют произносимым словам.Это создает курьезные, горькие, забавные и ироничные ситуации. Публика, наблюдая за метаниями персонажей, видит, что их внешне благополучная жизнь лишь декорация.Роли исполняют Евгений Князев, Яна Соболевская, Игорь Карташев.Премьерные постановки покажут 13, 20, 25 июня.Капустник в театре ЕрмоловойВ Театре имени Ермоловой — капустники с сюрпризами в рамках цикла "Ермоловский круг".На первой встрече (их хотят сделать регулярными) — вручение независимой театральной премии имени Андрея Лобанова, планируются выступления артистов труппы и близких театру людей.Можно свободно передвигаться, выходить и возвращаться, смотреть, слушать, общаться с артистами в неформальной обстановке.Первая встреча состоится 24 июня.Рассказы Шукшина в БДТВ БДТ имени Г. А. Товстоногова готовят спектакль "Материнское сердце" по рассказу Василия Шукшина. Главную роль в постановке Андрея Могучего исполнит Нина Усатова.Это история простой женщины Авдотьи, у которой было пять сыновей, четверо погибли. Младший попал в нехорошую ситуацию, и мать едет вызволять его из неприятностей.Кроме "Материнского сердца" в спектакле использовали рассказы "Осенью", "Нечаянный выстрел", "Далекие зимние вечера".На сцену выйдут Ольга Ванькова, Дмитрий Воробьев, Валерий Ивченко и другие актеры БДТ.Показы намечены на 2, 3 и 4 июня.Русская классика в Новосибирске"Пушкиниана" Новосибирского театра оперы и балета — это цикл спектаклей для юных зрителей. Первый — опера Плешака "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", в основе либретто поэтическая сказка.Спектакль покажут на Малой сцене. Участвует хор, а в оформлении очевидны былинно-сказочные мотивы.В декорациях — видеопроекции полотен Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Ивана Билибина, костюмы — кокошники и сарафаны, нарядные сапожки, богатырские кольчуги, шлемы.Премьеры намечены на 4, 5 июня.Гаэтано в ГАБТеБольшой театр на Камерной сцене имени Покровского представит оперу Гаэтано Доницетти "Линда ди Шамуни".Дирижер-постановщик — Антон Гришанин, режиссер-постановщик — Роман Феодори. За сценографию и костюмы отвечает Даниил Ахмедов.Премьера оперы состоялась в Вене в 1842 году. После этого историю любви крестьянки и маркиза из Савойи ставили во всем мире. В России "Линду ди Шамуни" показывали в Одессе, Мариинском театре. В ГАБТе партитуру Доницетти представляли в 1845-м, 1862-м и 1871-м.Главные партии в новой постановке репетируют Венера Гимадиева, Татьяна Федотова, Екатерина Ферзба (Линда ди Шамуни), Ярослав Абаимов, Валерий Макаров (Карло, виконт де Сирваль), Ольга Дейнека-Бостон, Алина Черташ (Пьеротто).Примерный блок спектаклей пройдет с 9 по 12 июня.Радио "Современник"В "Современнике" расскажут, на какой частоте мы живем: там планируют премьеру спектакля "Житие FM". Новую пьесу Ярославы Пулинович поставила Галина Зальцман.В центре сюжета три женщины разных поколений одной семьи. Каждая живет своими мечтами и пытается их воплотить. Алевтина (Алена Бабенко) занимается академической карьерой, ее дочь Маша (Светлана Иванова / Клавдия Коршунова) стремится найти свое место в Москве, внучка-подросток Даша (Варвара Феофанова) впервые влюбилась и не знает, как ей быть. Премьеры намечены на 10, 11, 19 июня.Гамлет и Лева на Малой БроннойВ Театре на Малой Бронной полностью обновили спектакль Константина Богомолова "Дядя Лева" по пьесе "Покровские ворота" Леонида Зорина."Покровские ворота" для театра неслучайная пьеса: именно здесь ее сыграли впервые в 1970-х.В спектакле не столько эпоха, сколько прошлое главного героя, декорации выглядят как акценты, а костюмы становятся символическими образами разных советских периодов.Новую версию постановки покажут 24 июня.Кроме этого, худрук театра Константин Богомолов вместе с Эдгаром Закаряном готовят "Гамлет in Moscow". Детали пока держат в секрете.Премьера намечена на 21 июня.Новая "Норма" в ПермиВ Пермском театре оперы и балета — "Норма" Винченцо Беллини. Над оперой эпохи романтизма работают дирижер Мигран Агаджанян, режиссер Максим Петров."Это смелый шаг для театра: опера супервиртуозная, — признается Агаджанян. — Но еще и серьезный задел на будущее: "Норма" — отличный материал для певцов, их развития. Принято считать, что у Беллини музыка прежде всего вокальная, а оркестру он уделяет мало внимания — в этом-то и сложность моей задачи: я должен разрушить этот стереотип".В России оперу Беллини ставят нечасто, в Перми вообще впервые.Премьерные показы пройдут 26, 28, 29 и 30 июня."Опасные связи" в Мастерской ФоменкоВ "Мастерской Петра Фоменко" — премьера спектакля "Опасные связи" по одноименному роману Шодерло де Лакло.Старую сцену Егор Перегудов превращает в мир галантного XVIII века. В антураже париков, утонченных манер и чувственной порочности герои задаются вопросами нравственности, границ дозволенного и любви.Главные роли исполняют Дарья Коныжева, Рифат Аляутдинов, Полина Кутепова, Томас Моцкус.Точные даты июньской премьеры назовут позднее.Для тех, кто не успелВ Театре имени Пушкина в июне последний раз покажут постановки, которые несколько лет собирали аншлаги.Можно успеть на "Дом, который построил Свифт" Евгения Писарева. Спектакль, основанный на биографии сатирика Джонатана Свифта, как отмечают в театре, "поможет отвлечься от ежедневных забот, чтобы наконец разобраться с самим собой".Персонажи Свифта — великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне — становятся частью реальности главного героя. Вместе с ним зрители выясняют, что означает гениальность одинокого художника.Спектакль покажут 20 июня.Вера Алентова сыграет в бенефисном спектакле "Апельсины и лимоны" о знаменитой актрисе, вышедшей на пенсию.Главная героиня, когда-то знаменитая артистка Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но тихое существование за городом не для нее. Каждый вечер ее гостиная превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости — в зрителей. Мысль проста: из театра можно уйти, но театр из тебя не уйдет никогда.Постановку покажут 27 июня.А после — финальный показ "Гардении" с Александрой Урсуляк, Анастасией Лебедевой о важности семейных связей. Это драматичная история четырех поколений одной польской семьи. Каждая героиня пытается не быть похожей на другую, но корни и привычки берут свое.Спектакль покажут 28 июня.
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Анна Нехаева
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08:00 02.06.2022 (обновлено: 08:06 02.06.2022)
 

Князев, Усатова, Меньшиков: какие спектакли со звездами смотреть в июне

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова
Спектакль Обратная сторона медали в Театре имени Евгения Вахтангова - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В первом летнем месяце в театрах — премьеры, капустники и финальные показы популярных спектаклей. Ставят новых российских драматургов, классиков, интерпретируют Шекспира на современный манер. Играют звезды: Алентова и Князев, Кутепова и Иванова. О том, что стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.

Зеллер в Вахтанговском

Француз Флориан Зеллер известен в России по театральной трилогии "Папа", "Мама", "Сын" и фильму "Отец", за роль в котором в прошлом году Энтони Хопкинс получил "Оскар".
В Театре имени Евгения Вахтангова (впервые в Москве) ставят одну из ранних пьес драматурга — "Обратная сторона медали".

"Зеллер — автор на грани гениальности, во всех его текстах — ребусы, — говорит режиссер спектакля Эльдар Трамов. — Он берет бытовую историю, и если ты читаешь пьесу поверхностно, не видишь всего, что стоит за текстом, не находишь ключа к истории, то возникает ощущение бульварной комедии".

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова
Спектакль Обратная сторона медали в театре имени Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спектакль "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова
Семейная пара зашла в отношениях в тупик. У каждого своя жизнь, но все же они любят друг друга. Их друг, чей брак закончился разводом, приходит к ним в гости с новой пассией. Вокруг этого и строится сюжет.
Причем зрители слышат внутренние монологи персонажей, которые часто не соответствуют произносимым словам.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Евгений Князев в роли Даниэля и Ника Здорик в роли Эммы в сцене из спектакля "Обратная сторона медали" в постановке режиссера Эльдара Трамова в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве

Спектакль Обратная сторона медали в театре имени Евг. Вахтангова
1 из 2

Евгений Князев в роли Даниэля и Ника Здорик в роли Эммы в сцене из спектакля "Обратная сторона медали" в постановке режиссера Эльдара Трамова в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Евгений Князев (Даниэль), Ася Домская (Эмма), Игорь Карташев (Патрик) и Яна Соболевская (Изабель) в сцене из спектакля "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова

Спектакль Обратная сторона медали в театре имени Евг. Вахтангова
2 из 2

Евгений Князев (Даниэль), Ася Домская (Эмма), Игорь Карташев (Патрик) и Яна Соболевская (Изабель) в сцене из спектакля "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 2

Евгений Князев в роли Даниэля и Ника Здорик в роли Эммы в сцене из спектакля "Обратная сторона медали" в постановке режиссера Эльдара Трамова в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 2

Евгений Князев (Даниэль), Ася Домская (Эмма), Игорь Карташев (Патрик) и Яна Соболевская (Изабель) в сцене из спектакля "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Это создает курьезные, горькие, забавные и ироничные ситуации. Публика, наблюдая за метаниями персонажей, видит, что их внешне благополучная жизнь лишь декорация.
Роли исполняют Евгений Князев, Яна Соболевская, Игорь Карташев.
Премьерные постановки покажут 13, 20, 25 июня.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова
Спектакль Обратная сторона медали в театре имени Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спектакль "Обратная сторона медали" в Театре имени Евгения Вахтангова

Капустник в театре Ермоловой

В Театре имени Ермоловой — капустники с сюрпризами в рамках цикла "Ермоловский круг".

"Это наш ответ новому времени: мы хотим быть вместе, объединяться, становиться ближе, — поясняют в пресс-службе. — На основной сцене пройдут необычные мероприятия. Здесь нет границ между зрителями и артистами. Наше главное желание — создать доверительную, неформальную атмосферу, чтобы в этом пространстве рождались творчество и дружба".

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков на пресс-конференции, посвященной открытию театрального сезона
Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков на пресс-конференции, посвящённой открытию театрального сезона. - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков на пресс-конференции, посвященной открытию театрального сезона
На первой встрече (их хотят сделать регулярными) — вручение независимой театральной премии имени Андрея Лобанова, планируются выступления артистов труппы и близких театру людей.
Можно свободно передвигаться, выходить и возвращаться, смотреть, слушать, общаться с артистами в неформальной обстановке.
Первая встреча состоится 24 июня.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОлег Меньшиков во время сбора труппы в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой
Олег Меньшиков во время сбора труппы в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Меньшиков во время сбора труппы в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой

Рассказы Шукшина в БДТ

В БДТ имени Г. А. Товстоногова готовят спектакль "Материнское сердце" по рассказу Василия Шукшина. Главную роль в постановке Андрея Могучего исполнит Нина Усатова.
© Фото : Пресс-служба БДТ имени ТовстоноговаСцена из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова
Сцена из спектакля Материнское сердце в БДТ имени Товстоногова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова
Сцена из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова
Это история простой женщины Авдотьи, у которой было пять сыновей, четверо погибли. Младший попал в нехорошую ситуацию, и мать едет вызволять его из неприятностей.
Кроме "Материнского сердца" в спектакле использовали рассказы "Осенью", "Нечаянный выстрел", "Далекие зимние вечера".
На сцену выйдут Ольга Ванькова, Дмитрий Воробьев, Валерий Ивченко и другие актеры БДТ.
Показы намечены на 2, 3 и 4 июня.
© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова

Сцена из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

Сцена из спектакля Материнское сердце в БДТ имени Товстоногова
1 из 3

Сцена из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова

Фрагмент из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

Сцена из спектакля Материнское сердце в БДТ имени Товстоногова
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова
© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова

Эпизод из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

Сцена из спектакля Материнское сердце в БДТ имени Товстоногова
3 из 3

Эпизод из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова
1 из 3

Сцена из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова
2 из 3

Фрагмент из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова
3 из 3

Эпизод из спектакля "Материнское сердце" в БДТ имени Г. А. Товстоногова

© Фото : Пресс-служба БДТ имени Товстоногова

Русская классика в Новосибирске

"Пушкиниана" Новосибирского театра оперы и балета — это цикл спектаклей для юных зрителей. Первый — опера Плешака "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", в основе либретто поэтическая сказка.
Спектакль покажут на Малой сцене. Участвует хор, а в оформлении очевидны былинно-сказочные мотивы.
© Пресс-служба НОВАТаИллюстрация к постановке "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"
Иллюстрация к постановке Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
© Пресс-служба НОВАТа
Иллюстрация к постановке "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"
В декорациях — видеопроекции полотен Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Ивана Билибина, костюмы — кокошники и сарафаны, нарядные сапожки, богатырские кольчуги, шлемы.

"Благодаря развитию детского репертуара, в основу которого закладываем каноны русского театрального искусства, мы видим, как молодеет наша публика, а значит, запрос на классическое искусство у молодежной аудитории очень велик, — рассказывает главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев. — Мы решили не только поддержать интерес, но и взять на себя просветительские задачи".

Премьеры намечены на 4, 5 июня.

Гаэтано в ГАБТе

Большой театр на Камерной сцене имени Покровского представит оперу Гаэтано Доницетти "Линда ди Шамуни".
© Большой театрКамерная сцена Большого театра
Камерная сцена Большого театра
© Большой театр
Камерная сцена Большого театра
Дирижер-постановщик — Антон Гришанин, режиссер-постановщик — Роман Феодори. За сценографию и костюмы отвечает Даниил Ахмедов.
Премьера оперы состоялась в Вене в 1842 году. После этого историю любви крестьянки и маркиза из Савойи ставили во всем мире. В России "Линду ди Шамуни" показывали в Одессе, Мариинском театре. В ГАБТе партитуру Доницетти представляли в 1845-м, 1862-м и 1871-м.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
Главные партии в новой постановке репетируют Венера Гимадиева, Татьяна Федотова, Екатерина Ферзба (Линда ди Шамуни), Ярослав Абаимов, Валерий Макаров (Карло, виконт де Сирваль), Ольга Дейнека-Бостон, Алина Черташ (Пьеротто).
Примерный блок спектаклей пройдет с 9 по 12 июня.

Радио "Современник"

В "Современнике" расскажут, на какой частоте мы живем: там планируют премьеру спектакля "Житие FM". Новую пьесу Ярославы Пулинович поставила Галина Зальцман.
© Фото : Пресс-служба Московского театра "Современник"Промо к спектаклю "Житие FM" в театре "Современник"
Промо к спектаклю Житие FM в театре Современник - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Пресс-служба Московского театра "Современник"
Промо к спектаклю "Житие FM" в театре "Современник"
В центре сюжета три женщины разных поколений одной семьи. Каждая живет своими мечтами и пытается их воплотить. Алевтина (Алена Бабенко) занимается академической карьерой, ее дочь Маша (Светлана Иванова / Клавдия Коршунова) стремится найти свое место в Москве, внучка-подросток Даша (Варвара Феофанова) впервые влюбилась и не знает, как ей быть.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Актриса Алена Бабенко выступает на "Пионерских чтениях" в театре "Современник"

Актриса Алена Бабенко
1 из 2

Актриса Алена Бабенко выступает на "Пионерских чтениях" в театре "Современник"

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Актриса Светлана Иванова на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
2 из 2
Актриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 2

Актриса Алена Бабенко выступает на "Пионерских чтениях" в театре "Современник"

© РИА Новости / Нина Зотина
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2 из 2
Актриса Светлана Иванова на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

"Спектакль осмысливает изменения, происходящие в нашей реальности, и ставит перед зрителем вопросы: что за новый мир приходит на смену старому и кто его герои?" — отметили в театре.

Премьеры намечены на 10, 11, 19 июня.

Гамлет и Лева на Малой Бронной

В Театре на Малой Бронной полностью обновили спектакль Константина Богомолова "Дядя Лева" по пьесе "Покровские ворота" Леонида Зорина.
© Фото : пресс-служба Театра на Малой БроннойКонстантин Богомолов и Лариса Ломакина на репетициях спектакля "Дядя Лева"
Константин Богомолов и Лариса Ломакина на репетициях спектакля Дядя Лева - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : пресс-служба Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов и Лариса Ломакина на репетициях спектакля "Дядя Лева"

"Речь о вводах на роль, многие сцены изменили или добавили", — уточнили в театре.

"Покровские ворота" для театра неслучайная пьеса: именно здесь ее сыграли впервые в 1970-х.
В спектакле не столько эпоха, сколько прошлое главного героя, декорации выглядят как акценты, а костюмы становятся символическими образами разных советских периодов.
Новую версию постановки покажут 24 июня.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Кроме этого, худрук театра Константин Богомолов вместе с Эдгаром Закаряном готовят "Гамлет in Moscow". Детали пока держат в секрете.
Премьера намечена на 21 июня.

Новая "Норма" в Перми

В Пермском театре оперы и балета — "Норма" Винченцо Беллини. Над оперой эпохи романтизма работают дирижер Мигран Агаджанян, режиссер Максим Петров.
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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Вид на Пермский театр оперы и балета
"Это смелый шаг для театра: опера супервиртуозная, — признается Агаджанян. — Но еще и серьезный задел на будущее: "Норма" — отличный материал для певцов, их развития. Принято считать, что у Беллини музыка прежде всего вокальная, а оркестру он уделяет мало внимания — в этом-то и сложность моей задачи: я должен разрушить этот стереотип".
В России оперу Беллини ставят нечасто, в Перми вообще впервые.
Премьерные показы пройдут 26, 28, 29 и 30 июня.

"Опасные связи" в Мастерской Фоменко

В "Мастерской Петра Фоменко" — премьера спектакля "Опасные связи" по одноименному роману Шодерло де Лакло.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРежиссер Егор Перегудов
Режиссер Егор Перегудов - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Режиссер Егор Перегудов
Старую сцену Егор Перегудов превращает в мир галантного XVIII века. В антураже париков, утонченных манер и чувственной порочности герои задаются вопросами нравственности, границ дозволенного и любви.
Главные роли исполняют Дарья Коныжева, Рифат Аляутдинов, Полина Кутепова, Томас Моцкус.
Точные даты июньской премьеры назовут позднее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПолина Кутепова в сцене из спектакля "Египетские ночи" в постановке Петра Фоменко на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко"
Полина Кутепова в сцене из спектакля Египетские ночи в постановке Петра Фоменко на сцене театра Мастерская Петра Фоменко - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Полина Кутепова в сцене из спектакля "Египетские ночи" в постановке Петра Фоменко на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко"

Для тех, кто не успел

В Театре имени Пушкина в июне последний раз покажут постановки, которые несколько лет собирали аншлаги.
Можно успеть на "Дом, который построил Свифт" Евгения Писарева. Спектакль, основанный на биографии сатирика Джонатана Свифта, как отмечают в театре, "поможет отвлечься от ежедневных забот, чтобы наконец разобраться с самим собой".
© Фото : Юрий Богомаз Сцена из спектакля "Дом, который построил Свифт" в Театре имени Пушкина
Сцена из спектакля Дом, который построил Свифт в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Юрий Богомаз
Сцена из спектакля "Дом, который построил Свифт" в Театре имени Пушкина
Персонажи Свифта — великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне — становятся частью реальности главного героя. Вместе с ним зрители выясняют, что означает гениальность одинокого художника.
Спектакль покажут 20 июня.
Вера Алентова сыграет в бенефисном спектакле "Апельсины и лимоны" о знаменитой актрисе, вышедшей на пенсию.
© Фото : Юрий БогомазСцена из спектакля "Апельсины и лимоны" в Театре имени Пушкина
Сцена из спектакля Апельсины и лимоны в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Юрий Богомаз
Сцена из спектакля "Апельсины и лимоны" в Театре имени Пушкина
Главная героиня, когда-то знаменитая артистка Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но тихое существование за городом не для нее. Каждый вечер ее гостиная превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости — в зрителей. Мысль проста: из театра можно уйти, но театр из тебя не уйдет никогда.
Постановку покажут 27 июня.
© Пресс-служба Театра имени ПушкинаСцена из спектакля "Гардения" в Театре имени Пушкина
Сцена из спектакля Гардения в Театре имени Пушкина
© Пресс-служба Театра имени Пушкина
Сцена из спектакля "Гардения" в Театре имени Пушкина
А после — финальный показ "Гардении" с Александрой Урсуляк, Анастасией Лебедевой о важности семейных связей. Это драматичная история четырех поколений одной польской семьи. Каждая героиня пытается не быть похожей на другую, но корни и привычки берут свое.
Спектакль покажут 28 июня.
Кадр из художественного фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
30 мая, 08:00Культура
Шурик, Штирлиц, холоп и богатырь. Кто они, главные герои российского кино?
 
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