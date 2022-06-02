https://ria.ru/20220602/teatr-1792298243.html

Князев, Усатова, Меньшиков: какие спектакли со звездами смотреть в июне

Князев, Усатова, Меньшиков: какие спектакли со звездами смотреть в июне - РИА Новости, 02.06.2022

Князев, Усатова, Меньшиков: какие спектакли со звездами смотреть в июне

В первом летнем месяце в театрах — премьеры, капустники и финальные показы популярных спектаклей. Ставят новых российских драматургов, классиков, интерпретируют РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:06

константин богомолов

энтони хопкинс

евгений князев

россия

москва

пермь

новосибирский театр оперы и балета

мариинский театр

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В первом летнем месяце в театрах — премьеры, капустники и финальные показы популярных спектаклей. Ставят новых российских драматургов, классиков, интерпретируют Шекспира на современный манер. Играют звезды: Алентова и Князев, Кутепова и Иванова. О том, что стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.Зеллер в ВахтанговскомФранцуз Флориан Зеллер известен в России по театральной трилогии "Папа", "Мама", "Сын" и фильму "Отец", за роль в котором в прошлом году Энтони Хопкинс получил "Оскар".В Театре имени Евгения Вахтангова (впервые в Москве) ставят одну из ранних пьес драматурга — "Обратная сторона медали".Семейная пара зашла в отношениях в тупик. У каждого своя жизнь, но все же они любят друг друга. Их друг, чей брак закончился разводом, приходит к ним в гости с новой пассией. Вокруг этого и строится сюжет.Причем зрители слышат внутренние монологи персонажей, которые часто не соответствуют произносимым словам.Это создает курьезные, горькие, забавные и ироничные ситуации. Публика, наблюдая за метаниями персонажей, видит, что их внешне благополучная жизнь лишь декорация.Роли исполняют Евгений Князев, Яна Соболевская, Игорь Карташев.Премьерные постановки покажут 13, 20, 25 июня.Капустник в театре ЕрмоловойВ Театре имени Ермоловой — капустники с сюрпризами в рамках цикла "Ермоловский круг".На первой встрече (их хотят сделать регулярными) — вручение независимой театральной премии имени Андрея Лобанова, планируются выступления артистов труппы и близких театру людей.Можно свободно передвигаться, выходить и возвращаться, смотреть, слушать, общаться с артистами в неформальной обстановке.Первая встреча состоится 24 июня.Рассказы Шукшина в БДТВ БДТ имени Г. А. Товстоногова готовят спектакль "Материнское сердце" по рассказу Василия Шукшина. Главную роль в постановке Андрея Могучего исполнит Нина Усатова.Это история простой женщины Авдотьи, у которой было пять сыновей, четверо погибли. Младший попал в нехорошую ситуацию, и мать едет вызволять его из неприятностей.Кроме "Материнского сердца" в спектакле использовали рассказы "Осенью", "Нечаянный выстрел", "Далекие зимние вечера".На сцену выйдут Ольга Ванькова, Дмитрий Воробьев, Валерий Ивченко и другие актеры БДТ.Показы намечены на 2, 3 и 4 июня.Русская классика в Новосибирске"Пушкиниана" Новосибирского театра оперы и балета — это цикл спектаклей для юных зрителей. Первый — опера Плешака "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", в основе либретто поэтическая сказка.Спектакль покажут на Малой сцене. Участвует хор, а в оформлении очевидны былинно-сказочные мотивы.В декорациях — видеопроекции полотен Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Ивана Билибина, костюмы — кокошники и сарафаны, нарядные сапожки, богатырские кольчуги, шлемы.Премьеры намечены на 4, 5 июня.Гаэтано в ГАБТеБольшой театр на Камерной сцене имени Покровского представит оперу Гаэтано Доницетти "Линда ди Шамуни".Дирижер-постановщик — Антон Гришанин, режиссер-постановщик — Роман Феодори. За сценографию и костюмы отвечает Даниил Ахмедов.Премьера оперы состоялась в Вене в 1842 году. После этого историю любви крестьянки и маркиза из Савойи ставили во всем мире. В России "Линду ди Шамуни" показывали в Одессе, Мариинском театре. В ГАБТе партитуру Доницетти представляли в 1845-м, 1862-м и 1871-м.Главные партии в новой постановке репетируют Венера Гимадиева, Татьяна Федотова, Екатерина Ферзба (Линда ди Шамуни), Ярослав Абаимов, Валерий Макаров (Карло, виконт де Сирваль), Ольга Дейнека-Бостон, Алина Черташ (Пьеротто).Примерный блок спектаклей пройдет с 9 по 12 июня.Радио "Современник"В "Современнике" расскажут, на какой частоте мы живем: там планируют премьеру спектакля "Житие FM". Новую пьесу Ярославы Пулинович поставила Галина Зальцман.В центре сюжета три женщины разных поколений одной семьи. Каждая живет своими мечтами и пытается их воплотить. Алевтина (Алена Бабенко) занимается академической карьерой, ее дочь Маша (Светлана Иванова / Клавдия Коршунова) стремится найти свое место в Москве, внучка-подросток Даша (Варвара Феофанова) впервые влюбилась и не знает, как ей быть. Премьеры намечены на 10, 11, 19 июня.Гамлет и Лева на Малой БроннойВ Театре на Малой Бронной полностью обновили спектакль Константина Богомолова "Дядя Лева" по пьесе "Покровские ворота" Леонида Зорина."Покровские ворота" для театра неслучайная пьеса: именно здесь ее сыграли впервые в 1970-х.В спектакле не столько эпоха, сколько прошлое главного героя, декорации выглядят как акценты, а костюмы становятся символическими образами разных советских периодов.Новую версию постановки покажут 24 июня.Кроме этого, худрук театра Константин Богомолов вместе с Эдгаром Закаряном готовят "Гамлет in Moscow". Детали пока держат в секрете.Премьера намечена на 21 июня.Новая "Норма" в ПермиВ Пермском театре оперы и балета — "Норма" Винченцо Беллини. Над оперой эпохи романтизма работают дирижер Мигран Агаджанян, режиссер Максим Петров."Это смелый шаг для театра: опера супервиртуозная, — признается Агаджанян. — Но еще и серьезный задел на будущее: "Норма" — отличный материал для певцов, их развития. Принято считать, что у Беллини музыка прежде всего вокальная, а оркестру он уделяет мало внимания — в этом-то и сложность моей задачи: я должен разрушить этот стереотип".В России оперу Беллини ставят нечасто, в Перми вообще впервые.Премьерные показы пройдут 26, 28, 29 и 30 июня."Опасные связи" в Мастерской ФоменкоВ "Мастерской Петра Фоменко" — премьера спектакля "Опасные связи" по одноименному роману Шодерло де Лакло.Старую сцену Егор Перегудов превращает в мир галантного XVIII века. В антураже париков, утонченных манер и чувственной порочности герои задаются вопросами нравственности, границ дозволенного и любви.Главные роли исполняют Дарья Коныжева, Рифат Аляутдинов, Полина Кутепова, Томас Моцкус.Точные даты июньской премьеры назовут позднее.Для тех, кто не успелВ Театре имени Пушкина в июне последний раз покажут постановки, которые несколько лет собирали аншлаги.Можно успеть на "Дом, который построил Свифт" Евгения Писарева. Спектакль, основанный на биографии сатирика Джонатана Свифта, как отмечают в театре, "поможет отвлечься от ежедневных забот, чтобы наконец разобраться с самим собой".Персонажи Свифта — великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне — становятся частью реальности главного героя. Вместе с ним зрители выясняют, что означает гениальность одинокого художника.Спектакль покажут 20 июня.Вера Алентова сыграет в бенефисном спектакле "Апельсины и лимоны" о знаменитой актрисе, вышедшей на пенсию.Главная героиня, когда-то знаменитая артистка Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но тихое существование за городом не для нее. Каждый вечер ее гостиная превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости — в зрителей. Мысль проста: из театра можно уйти, но театр из тебя не уйдет никогда.Постановку покажут 27 июня.А после — финальный показ "Гардении" с Александрой Урсуляк, Анастасией Лебедевой о важности семейных связей. Это драматичная история четырех поколений одной польской семьи. Каждая героиня пытается не быть похожей на другую, но корни и привычки берут свое.Спектакль покажут 28 июня.

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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