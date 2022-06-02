https://ria.ru/20220602/tayvan-1792588216.html

В Пекине предупредили о последствиях разыгрывания США "тайваньской карты"

В Пекине предупредили о последствиях разыгрывания США "тайваньской карты" - РИА Новости, 02.06.2022

В Пекине предупредили о последствиях разыгрывания США "тайваньской карты"

Курс Вашингтона на разыгрывание "тайваньской карты" ставит отношения между Китаем и США под угрозу, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:13

2022-06-02T12:13

2022-06-02T12:13

в мире

сша

китай

тайвань

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ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Курс Вашингтона на разыгрывание "тайваньской карты" ставит отношения между Китаем и США под угрозу, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую экономическую инициативу между США и Тайванем.США и Тайвань в среду дали старт новой инициативе, нацеленной на углубление их торговых и экономических отношений, продвижение инноваций и устранение торговых барьеров, сообщил офис торгового представителя США."То, что США настаивают на разыгрывании тайваньской карты, только создает опасную ситуацию в отношениях между Китаем и США", - сказал дипломат.Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против любой формы официальных контактов между США и Тайванем, в том числе против переговоров и подписания соглашений официального характераНовая инициатива по углублению экономического сотрудничества с Тайванем во многом перекликается с основными пунктами новой региональной экономической инициативы с участием 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которую американский лидер Джо Байден запустил во время недавнего визита в Японию.Как заявляли тогда в администрации США, Тайвань не присоединится к этой многосторонней инициативе. Вместе с тем, Белый дом неоднократно подчеркивал, что стремится к более тесному экономическому сотрудничеству с островом, включая кооперацию в сфере высоких технологий, производства полупроводников и цепочек поставок.Согласно данным офиса торгового представителя США, Тайвань на протяжении последних лет стабильно удерживается в десятке крупнейших торговых партнеров Вашингтона. Наряду с этим, остров является крупнейшим в мире поставщиком полупроводников и других электронных компонентов на мировые рынки.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220601/patrulirovanie-1792233826.html

https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html

сша

китай

тайвань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, китай, тайвань