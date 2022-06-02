https://ria.ru/20220602/suda-1792686712.html

Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном

Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном - РИА Новости, 02.06.2022

Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на технической встрече в предстоящие дни Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:55

2022-06-02T16:55

2022-06-02T16:55

украина

россия

турция

оон

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_238982cc76c4b8b8b05f6c9c7f13204b.jpg

АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на технической встрече в предстоящие дни Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом судов с зерном по морю.Ранее Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу."С одной стороны мы пытаемся усадить стороны за переговорный стол, с другой – создать безопасный коридор с очисткой от мин для вывода по морю судов с украинским зерном. Мы, ООН, Турция, Россия и Украина, стараемся в этом направлении. Получаем запросы от стран, которые хотят подключиться к этому процессу. Тут нет конкуренции, но в качестве ключевой страны все видят Турцию, мы завоевали доверие сторон. В итоге в Стамбуле создадим центр, обсудим этот механизм на технической встрече в предстоящие дни", - сказал Чавушоглу, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эскишехире.Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

https://ria.ru/20220602/golod-1792496414.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, турция, оон, мевлют чавушоглу