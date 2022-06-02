https://ria.ru/20220602/suda-1792686712.html
Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном
Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном - РИА Новости, 02.06.2022
Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на технической встрече в предстоящие дни Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:55
2022-06-02T16:55
2022-06-02T16:55
украина
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турция
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АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на технической встрече в предстоящие дни Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом судов с зерном по морю.Ранее Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу."С одной стороны мы пытаемся усадить стороны за переговорный стол, с другой – создать безопасный коридор с очисткой от мин для вывода по морю судов с украинским зерном. Мы, ООН, Турция, Россия и Украина, стараемся в этом направлении. Получаем запросы от стран, которые хотят подключиться к этому процессу. Тут нет конкуренции, но в качестве ключевой страны все видят Турцию, мы завоевали доверие сторон. В итоге в Стамбуле создадим центр, обсудим этот механизм на технической встрече в предстоящие дни", - сказал Чавушоглу, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эскишехире.Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
https://ria.ru/20220602/golod-1792496414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, турция, оон, мевлют чавушоглу
Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном
Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят контроль за выводом судов с зерном
АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на технической встрече в предстоящие дни Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом судов с зерном по морю.
Ранее Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.
"С одной стороны мы пытаемся усадить стороны за переговорный стол, с другой – создать безопасный коридор с очисткой от мин для вывода по морю судов с украинским зерном. Мы, ООН, Турция, Россия и Украина, стараемся в этом направлении. Получаем запросы от стран, которые хотят подключиться к этому процессу. Тут нет конкуренции, но в качестве ключевой страны все видят Турцию, мы завоевали доверие сторон. В итоге в Стамбуле создадим центр, обсудим этот механизм на технической встрече в предстоящие дни", - сказал Чавушоглу, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эскишехире.
Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина
вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы
альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.