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Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном - РИА Новости, 02.06.2022
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Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном
Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном - РИА Новости, 02.06.2022
Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на технической встрече в предстоящие дни Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:55
2022-06-02T16:55
украина
россия
турция
оон
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на технической встрече в предстоящие дни Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом судов с зерном по морю.Ранее Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу."С одной стороны мы пытаемся усадить стороны за переговорный стол, с другой – создать безопасный коридор с очисткой от мин для вывода по морю судов с украинским зерном. Мы, ООН, Турция, Россия и Украина, стараемся в этом направлении. Получаем запросы от стран, которые хотят подключиться к этому процессу. Тут нет конкуренции, но в качестве ключевой страны все видят Турцию, мы завоевали доверие сторон. В итоге в Стамбуле создадим центр, обсудим этот механизм на технической встрече в предстоящие дни", - сказал Чавушоглу, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эскишехире.Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
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украина, россия, турция, оон, мевлют чавушоглу
16:55 02.06.2022
 
Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят вывод судов с зерном

Чавушоглу: Россия, Турция, Украина и ООН обсудят контроль за выводом судов с зерном

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на технической встрече в предстоящие дни Турция, Россия, ООН и Украина обсудят создание в Стамбуле механизма по контролю за выводом судов с зерном по морю.
Ранее Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.
"С одной стороны мы пытаемся усадить стороны за переговорный стол, с другой – создать безопасный коридор с очисткой от мин для вывода по морю судов с украинским зерном. Мы, ООН, Турция, Россия и Украина, стараемся в этом направлении. Получаем запросы от стран, которые хотят подключиться к этому процессу. Тут нет конкуренции, но в качестве ключевой страны все видят Турцию, мы завоевали доверие сторон. В итоге в Стамбуле создадим центр, обсудим этот механизм на технической встрече в предстоящие дни", - сказал Чавушоглу, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эскишехире.
Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Разгрузка удобрений - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 02:17
Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном
 
УкраинаРоссияТурцияООНМевлют Чавушоглу
 
 
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